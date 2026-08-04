https://sputnik-georgia.ru/20260804/vzyatka-vmesto-shtrafa-v-batumi-zaderzhan-sotrudnik-munitsipalnoy-inspektsii-299946731.html

Взятка вместо штрафа: в Батуми задержан сотрудник муниципальной инспекции

Взятка вместо штрафа: в Батуми задержан сотрудник муниципальной инспекции

Sputnik Грузия

Задержанному грозит от шести до девяти лет лишения свободы 04.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-04T13:53+0400

2026-08-04T13:53+0400

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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Сотрудник строительного надзора муниципальной инспекции Батуми задержан по подозрению в получении крупной взятки за обещание избавить владельца незаконной постройки от штрафа, говорится в сообщении Службы государственной безопасности Грузии.По данным следствия, сотрудник муниципальной инспекции потребовал и получил взятку от гражданина Грузии за неприменение предусмотренного законом штрафа в отношении незаконно построенного коммерческого объекта в черноморском курортном городе.Сотрудники Антикоррупционного агентства СГБ Грузии задержали подозреваемого с поличным при получении денег.Как отметили в СГБ, в обязанности задержанного входили контроль за всеми строительными объектами на территории Батуми, а также принятие предусмотренных законом мер в отношении самовольного строительства и незаконно выполненных работ.Расследование ведется по статье "Получение взятки". В случае признания задержанного виновным, ему грозит от шести до девяти лет лишения свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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