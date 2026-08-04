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Взятка вместо штрафа: в Батуми задержан сотрудник муниципальной инспекции
Взятка вместо штрафа: в Батуми задержан сотрудник муниципальной инспекции
Sputnik Грузия
Задержанному грозит от шести до девяти лет лишения свободы 04.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-04T13:53+0400
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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Сотрудник строительного надзора муниципальной инспекции Батуми задержан по подозрению в получении крупной взятки за обещание избавить владельца незаконной постройки от штрафа, говорится в сообщении Службы государственной безопасности Грузии.По данным следствия, сотрудник муниципальной инспекции потребовал и получил взятку от гражданина Грузии за неприменение предусмотренного законом штрафа в отношении незаконно построенного коммерческого объекта в черноморском курортном городе.Сотрудники Антикоррупционного агентства СГБ Грузии задержали подозреваемого с поличным при получении денег.Как отметили в СГБ, в обязанности задержанного входили контроль за всеми строительными объектами на территории Батуми, а также принятие предусмотренных законом мер в отношении самовольного строительства и незаконно выполненных работ.Расследование ведется по статье "Получение взятки". В случае признания задержанного виновным, ему грозит от шести до девяти лет лишения свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, батуми, сгб
происшествия, грузия, новости, тбилиси, батуми, сгб
Взятка вместо штрафа: в Батуми задержан сотрудник муниципальной инспекции
13:53 04.08.2026 (обновлено: 13:55 04.08.2026)
Задержанному грозит от шести до девяти лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Сотрудник строительного надзора муниципальной инспекции Батуми задержан по подозрению в получении крупной взятки за обещание избавить владельца незаконной постройки от штрафа, говорится в сообщении Службы государственной безопасности Грузии.
По данным следствия, сотрудник муниципальной инспекции потребовал и получил взятку от гражданина Грузии за неприменение предусмотренного законом штрафа в отношении незаконно построенного коммерческого объекта в черноморском курортном городе.
Сотрудники Антикоррупционного агентства СГБ Грузии задержали подозреваемого с поличным при получении денег.
Как отметили в СГБ, в обязанности задержанного входили контроль за всеми строительными объектами на территории Батуми, а также принятие предусмотренных законом мер в отношении самовольного строительства и незаконно выполненных работ.
Расследование ведется по статье "Получение взятки". В случае признания задержанного виновным, ему грозит от шести до девяти лет лишения свободы.