https://sputnik-georgia.ru/20260804/zhertvami-dtp-v-gruzii-za-polgoda-stal-201-chelovek--mvd-299959453.html

Жертвами ДТП в Грузии за полгода стал 201 человек – МВД

Жертвами ДТП в Грузии за полгода стал 201 человек – МВД

Sputnik Грузия

Наибольшее число ДТП произошло в Тбилиси, Имерети, Квемо Картли и Аджарии 04.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-04T23:31+0400

2026-08-04T23:31+0400

2026-08-04T23:31+0400

грузия

новости

общество

происшествия

дтп

мвд грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24357/24/243572415_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_b7a433056e879c626701c587b2b81271.jpg

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Число жертв дорожно-транспортных происшествий в Грузии в период с 1 января по 30 июня текущего года составило 201 человек, в том числе 9 детей, говорится в материалах, опубликованных на сайте МВД. По данным ведомства, за первые шесть месяцев 2026 года в стране произошло 1 267 аварий с тяжкими последствиями – в ДТП погибли 201 человек, пострадали 1 925. При этом число аварий по сравнению с аналогичным периодом 2025 года сократилось почти в два раза. За первые шесть месяцев 2025 года в стране произошло 2 860 аварий с тяжкими последствиями – в ДТП погибли 216 человек, пострадали 3 816. Наибольшее число ДТП произошло в Тбилиси, Имерети, Квемо-Картли и Аджарии – на эти регионы приходится 70% всех аварий в Грузии. Виды аварий Самый распространенный вид аварий с наибольшим числом жертв – столкновения легковых автомобилей. В результате 1 386 таких авариях погибли 108 человек, а пострадали 1 185 человек. На втором месте – наезд на пешехода. За указанный период в результате 495 таких аварий погибли 64 человека, а пострадали 425 человек. Третье место по числу аварий с самым тяжелым исходом занимают аварии с мотоциклами. В результате 153 таких аварий погибли 9 человек, а пострадали 147 человек. Самыми частыми участниками аварий являются легковые автомобили и мотоциклы. На общественный транспорт приходится лишь 8% всех аварий. Причины аварий Основная часть аварий с тяжкими последствиями приходится на такие нарушения, как превышение скорости, неправильный маневр при повороте, выезд на встречную полосу и несоблюдение дистанции при движении. Наименьшее число аварий фиксируется при проезде перекрестков и при выполнении маневра разворота автомобиля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, происшествия, дтп, мвд грузии