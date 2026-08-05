https://sputnik-georgia.ru/20260805/besplatnaya-parkovka-i-osvobozhdenie-ot-arendy-kakie-lgoty-vvodyat-iz-za-remonta-rustaveli-299969406.html

Бесплатная парковка и освобождение от аренды: какие льготы вводят из-за ремонта Руставели

Бесплатная парковка и освобождение от аренды: какие льготы вводят из-за ремонта Руставели

Sputnik Грузия

Масштабный реабилитационный проект на центральной площади столицы освободил водителей от оплаты парковки 05.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-05T14:51+0400

2026-08-05T14:51+0400

2026-08-05T14:59+0400

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Из-за масштабной реконструкции проспекта Руставели в центре Тбилиси на прилегающих улицах временно отменена плата за парковку, а арендаторов коммерческих помещений в подземных переходах освободят от арендной платы на период проведения работ, заявил мэр столицы Каха Каладзе. Как заявил Каладзе на заседании столичного правительства, система зональной почасовой парковки временно отключена на 28 улицах района Мтацминда. В течение всего периода ремонтных работ жители и гости столицы смогут пользоваться парковочными местами бесплатно. Кроме того, арендаторы коммерческих помещений в подземных переходах на проспекте Руставели будут освобождены от арендной платы. Речь идет о коммерческих объектах в подземных переходах у дома № 37 на проспекте Руставели, перед гимназией № 1, возле здания театра оперы и балета и в районе площади Свободы. Бесплатная парковка будет доступна на улицах Табукашвили, Вачнадзе, Шенгелая, Леонидзе, Сулхан-Саба, Ингороква, Гудиашвили, Фурцеладзе, Джорджадзе, Чантурия, Лагидзе, Месхия, Абашидзе, Джавахишвили, Ахвледиани, братьев Какабадзе, Киачели, Николадзе, Миминошвили, Грибоедова, Чавчавадзе, Бесики, Жвания, Шевченко, Леси Украинки, братьев Зубалашвили и Чичинадзе. Масштабная реконструкция проспекта Шота Руставели началась 23 июля, и на время проведения работ движение транспорта по одной из главных магистралей Тбилиси полностью перекрыто. Завершить проект планируется к концу ноября 2026 года. В рамках работ на проспекте полностью сменят подземные коммуникации и установят подземные урны для мусора. Также планируется обновить тротуары и подземные переходы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, шота руставели