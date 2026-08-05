https://sputnik-georgia.ru/20260805/ekonomika-gruzii-vyrastet-vyshe-prognoziruemogo-pokazatelya--galt--taggart-299961805.html

Экономика Грузии вырастет выше прогнозируемого показателя – Galt & Taggart

Экономика Грузии вырастет выше прогнозируемого показателя – Galt & Taggart

Sputnik Грузия

Причиной пересмотра прогноза стал высокий экономический рост в первом полугодии 05.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-05T09:01+0400

2026-08-05T09:01+0400

2026-08-05T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Инвестиционная компания Galt & Taggart пересмотрела свои прогнозы экономических параметров для Грузии на 2026 год, говорится в сообщении компании. По данным компании, она пересмотрела прогноз роста реального ВВП на 2026 год в сторону повышения. По ее прогнозу экономика Грузии вырастет до 7,5% вместо 7%. По данным компании, причиной пересмотра прогноза стал высокий экономический рост в первом полугодии. Средний показатель реального роста экономики в январе-июне 2026 года составил 7,9%. Также аналитики прогнозируют более высокий уровень инфляции по сравнению с предыдущим прогнозом.Однако при этом компания не ожидает ужесточения монетарной политики до конца 2026 года. Национальный банк Грузии в июне оставил ставку рефинансирования, от уровня которой зависят кредиты, на отметке 8,25%. В то же время регулятор увеличил прогноз экономического роста страны с 4,7% до 5,2%, при этом, по прогнозу регулятора, экономика Грузии в 2026 году вырастет до 6,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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