https://sputnik-georgia.ru/20260805/gruziya-podpisala-kreditnoe-soglashenie-s-aziatskim-bankom-razvitiya-299961940.html

Грузия подписала кредитное соглашение с Азиатским банком развития

Грузия подписала кредитное соглашение с Азиатским банком развития

Sputnik Грузия

Проект включает в себя строительство 18,9-километрового четырехполосного участка Тбилисской объездной дороги 05.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-05T11:58+0400

2026-08-05T11:58+0400

2026-08-05T11:58+0400

экономика

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ираклий кобахидзе

рустави

департамент автомобильных дорог

азиатский банк развития (абр)

объездная дорога тбилиси

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Между Грузией и Азиатским банком развития (ADB) было подписано кредитное соглашение, предусматривающее выделение финансовых ресурсов в размере 250 миллионов долларов на строительство Тбилисской объездной дороги, говорится в сообщении Министерства финансов Грузии.Документ подписали министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили и директор постоянного представительства Азиатского банка развития (ADB) в Грузии Лесли Беарман Лахм.По информации ведомства, в рамках проекта предусмотрено строительство участка Тбилисской объездной дороги протяженностью около 18,9 километра – четырехполосной автомобильной дороги с разделительной полосой.В частности, финансирование будет направлено на два участка Тбилисской объездной дороги: лот 4 (Тбилисский аэропорт – Лочини) и лот 5 (Лочини – Рустави).Проект будет реализован Министерством инфраструктуры Грузии через Департамент автомобильных дорог.Выделенный кредит дополнит уже оказанную АБР поддержку развития дорожной инфраструктуры Грузии, общий объем которой превышает 2,3 млрд долларов. В нее входят проекты по строительству и модернизации участков автомагистрали Восток–Запад, объездных дорог Кобулети и Батуми, магистрали Квешети–Коби, а также дороги Батуми–Сарпи.Объездная дорога ТбилисиКак ранее заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, строительство объездной дороги Тбилиси, которая будет частью международной трассы Восток-Запад, будет разделено на пять участков. Строительство трех из которых начнется в 2026 году и завершится в 2030-м, а строительство еще двух уастков начнется в 2027 году и завершится до конца 2029 года.Согласно проекту, объездная дорога длиной 50 километров будет начинаться от Мцхета, через тоннели – соединяться с районами Тбилисского моря, Авчала, Глдани и через пригород Тбилиси Лило выходить в сторону Рустави.Объездная дорога в грузинской столице стала необходима, чтобы разгрузить движение грузового транспорта в городе и сократить число пробок на фоне растущего трафика.Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Кыргызстан).В Грузии автомагистраль Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.АБР и ГрузияАзиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых разносторонних партнеров. Общая сумма кредитов, грантов и технической помощи АБР, предоставленных Грузии, составляет около 6 миллиардов долларов.Содействие инклюзивному и устойчивому экономическому росту, сокращение бедности, расширение региональных связей и улучшение предоставления государственных услуг в Грузии являются приоритетами банка.Цель АБР – внести свой вклад в успешное, многостороннее и устойчивое развитие Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время банк продолжает работать над искоренением крайней нищеты в регионе. Основанная в 1966 году организация объединяет 69 стран, в том числе 50 стран азиатского региона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, рустави, департамент автомобильных дорог, азиатский банк развития (абр), объездная дорога тбилиси