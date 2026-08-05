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Грузия подписала кредитное соглашение с Азиатским банком развития
Грузия подписала кредитное соглашение с Азиатским банком развития
Sputnik Грузия
Проект включает в себя строительство 18,9-километрового четырехполосного участка Тбилисской объездной дороги 05.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-05T11:58+0400
2026-08-05T11:58+0400
2026-08-05T11:58+0400
экономика
грузия
новости
ираклий кобахидзе
рустави
департамент автомобильных дорог
азиатский банк развития (абр)
объездная дорога тбилиси
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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Между Грузией и Азиатским банком развития (ADB) было подписано кредитное соглашение, предусматривающее выделение финансовых ресурсов в размере 250 миллионов долларов на строительство Тбилисской объездной дороги, говорится в сообщении Министерства финансов Грузии.Документ подписали министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили и директор постоянного представительства Азиатского банка развития (ADB) в Грузии Лесли Беарман Лахм.По информации ведомства, в рамках проекта предусмотрено строительство участка Тбилисской объездной дороги протяженностью около 18,9 километра – четырехполосной автомобильной дороги с разделительной полосой.В частности, финансирование будет направлено на два участка Тбилисской объездной дороги: лот 4 (Тбилисский аэропорт – Лочини) и лот 5 (Лочини – Рустави).Проект будет реализован Министерством инфраструктуры Грузии через Департамент автомобильных дорог.Выделенный кредит дополнит уже оказанную АБР поддержку развития дорожной инфраструктуры Грузии, общий объем которой превышает 2,3 млрд долларов. В нее входят проекты по строительству и модернизации участков автомагистрали Восток–Запад, объездных дорог Кобулети и Батуми, магистрали Квешети–Коби, а также дороги Батуми–Сарпи.Объездная дорога ТбилисиКак ранее заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, строительство объездной дороги Тбилиси, которая будет частью международной трассы Восток-Запад, будет разделено на пять участков. Строительство трех из которых начнется в 2026 году и завершится в 2030-м, а строительство еще двух уастков начнется в 2027 году и завершится до конца 2029 года.Согласно проекту, объездная дорога длиной 50 километров будет начинаться от Мцхета, через тоннели – соединяться с районами Тбилисского моря, Авчала, Глдани и через пригород Тбилиси Лило выходить в сторону Рустави.Объездная дорога в грузинской столице стала необходима, чтобы разгрузить движение грузового транспорта в городе и сократить число пробок на фоне растущего трафика.Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Кыргызстан).В Грузии автомагистраль Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.АБР и ГрузияАзиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых разносторонних партнеров. Общая сумма кредитов, грантов и технической помощи АБР, предоставленных Грузии, составляет около 6 миллиардов долларов.Содействие инклюзивному и устойчивому экономическому росту, сокращение бедности, расширение региональных связей и улучшение предоставления государственных услуг в Грузии являются приоритетами банка.Цель АБР – внести свой вклад в успешное, многостороннее и устойчивое развитие Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время банк продолжает работать над искоренением крайней нищеты в регионе. Основанная в 1966 году организация объединяет 69 стран, в том числе 50 стран азиатского региона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, рустави, департамент автомобильных дорог, азиатский банк развития (абр), объездная дорога тбилиси
экономика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, рустави, департамент автомобильных дорог, азиатский банк развития (абр), объездная дорога тбилиси
Грузия подписала кредитное соглашение с Азиатским банком развития
Проект включает в себя строительство 18,9-километрового четырехполосного участка Тбилисской объездной дороги
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Между Грузией и Азиатским банком развития (ADB) было подписано кредитное соглашение, предусматривающее выделение финансовых ресурсов в размере 250 миллионов долларов на строительство Тбилисской объездной дороги, говорится в сообщении Министерства финансов Грузии.
Документ подписали министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили и директор постоянного представительства Азиатского банка развития (ADB) в Грузии Лесли Беарман Лахм.
По информации ведомства, в рамках проекта предусмотрено строительство участка Тбилисской объездной дороги протяженностью около 18,9 километра – четырехполосной автомобильной дороги с разделительной полосой.
В частности, финансирование будет направлено на два участка Тбилисской объездной дороги: лот 4 (Тбилисский аэропорт – Лочини) и лот 5 (Лочини – Рустави).
"Данный проект имеет важное значение для развития транспортной сети страны. Новая магистраль разгрузит движение в столице, повысит безопасность транзитных потоков и будет способствовать увеличению пропускной способности транспортных коридоров страны", – отмечается в сообщении.
Проект будет реализован Министерством инфраструктуры Грузии через Департамент автомобильных дорог.
Выделенный кредит дополнит уже оказанную АБР поддержку развития дорожной инфраструктуры Грузии, общий объем которой превышает 2,3 млрд долларов. В нее входят проекты по строительству и модернизации участков автомагистрали Восток–Запад, объездных дорог Кобулети и Батуми, магистрали Квешети–Коби, а также дороги Батуми–Сарпи.
Как ранее заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, строительство объездной дороги Тбилиси, которая будет частью международной трассы Восток-Запад, будет разделено на пять участков. Строительство трех из которых начнется в 2026 году и завершится в 2030-м, а строительство еще двух уастков начнется в 2027 году и завершится до конца 2029 года.
Согласно проекту, объездная дорога длиной 50 километров будет начинаться от Мцхета, через тоннели – соединяться с районами Тбилисского моря, Авчала, Глдани и через пригород Тбилиси Лило выходить в сторону Рустави.
Объездная дорога в грузинской столице стала необходима, чтобы разгрузить движение грузового транспорта в городе и сократить число пробок на фоне растущего трафика.
Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Кыргызстан).
В Грузии автомагистраль Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.
Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых разносторонних партнеров. Общая сумма кредитов, грантов и технической помощи АБР, предоставленных Грузии, составляет около 6 миллиардов долларов.
Содействие инклюзивному и устойчивому экономическому росту, сокращение бедности, расширение региональных связей и улучшение предоставления государственных услуг в Грузии являются приоритетами банка.
Цель АБР – внести свой вклад в успешное, многостороннее и устойчивое развитие Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время банк продолжает работать над искоренением крайней нищеты в регионе. Основанная в 1966 году организация объединяет 69 стран, в том числе 50 стран азиатского региона.