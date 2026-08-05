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Грузия заинтересована в укреплении отношений с Центральной Азией – премьер Кобахидзе

Грузия заинтересована в укреплении отношений с Центральной Азией – премьер Кобахидзе

Sputnik Грузия

Тбилиси нацелен на максимальное сближение со странами Центральной Азии, чтобы укрепить свою роль транзитного моста между Азией и Западом 05.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-05T15:51+0400

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Сотрудничество со странами Центральной Азии имеет большое значение для Грузии, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.Этим летом премьер-министр Грузии активизировал прямые контакты со странами Центральной Азии, посетив с официальными визитами сначала Кыргызстан, а затем Таджикистан и Казахстан, а также приняв в Грузии руководителей Туркменистана и Узбекистана.По его словам, в будущем правительство сделает все возможное для дальнейшего углубления как политических, так и торгово-экономических связей со странами региона.Этим летом Грузия уже оформила соглашения о стратегическом партнерстве с Казахстаном и Узбекистаном, а также договорилась о налаживании более тесного сотрудничества с другими странами Центральной Азии.По словам представителей грузинских властей, основным направлением их работы является расширение возможностей страны в рамках развития Среднего коридора на фоне стратегического партнерства с Китаем.Средний коридорМаршрут Среднего коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.В июне 2022 года министры иностранных дел Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о расширении трехстороннего и регионального сотрудничества, а также о развитии потенциала Среднего коридора Восток–Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения Грузии в этот транспортный маршрут.После этого Грузия стала одним из активных участников развития Среднего коридора, последовательно наращивая свой транзитный потенциал.Транзитная роль Грузии имеет особое значение для развития экономики страны, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и Европейским союзом. Для усиления этой роли в настоящее время реализуются масштабные проекты по строительству участков автомагистрали Восток–Запад, соединяющей Азию и Европу через территорию Грузии, а также по строительству первого в стране глубоководного порта в Анаклия на западе страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, казахстан, ираклий кобахидзе, турция, узбекистан