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Грузия заинтересована в укреплении отношений с Центральной Азией – премьер Кобахидзе
Грузия заинтересована в укреплении отношений с Центральной Азией – премьер Кобахидзе
Sputnik Грузия
Тбилиси нацелен на максимальное сближение со странами Центральной Азии, чтобы укрепить свою роль транзитного моста между Азией и Западом 05.08.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Сотрудничество со странами Центральной Азии имеет большое значение для Грузии, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.Этим летом премьер-министр Грузии активизировал прямые контакты со странами Центральной Азии, посетив с официальными визитами сначала Кыргызстан, а затем Таджикистан и Казахстан, а также приняв в Грузии руководителей Туркменистана и Узбекистана.По его словам, в будущем правительство сделает все возможное для дальнейшего углубления как политических, так и торгово-экономических связей со странами региона.Этим летом Грузия уже оформила соглашения о стратегическом партнерстве с Казахстаном и Узбекистаном, а также договорилась о налаживании более тесного сотрудничества с другими странами Центральной Азии.По словам представителей грузинских властей, основным направлением их работы является расширение возможностей страны в рамках развития Среднего коридора на фоне стратегического партнерства с Китаем.Средний коридорМаршрут Среднего коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.В июне 2022 года министры иностранных дел Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о расширении трехстороннего и регионального сотрудничества, а также о развитии потенциала Среднего коридора Восток–Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения Грузии в этот транспортный маршрут.После этого Грузия стала одним из активных участников развития Среднего коридора, последовательно наращивая свой транзитный потенциал.Транзитная роль Грузии имеет особое значение для развития экономики страны, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и Европейским союзом. Для усиления этой роли в настоящее время реализуются масштабные проекты по строительству участков автомагистрали Восток–Запад, соединяющей Азию и Европу через территорию Грузии, а также по строительству первого в стране глубоководного порта в Анаклия на западе страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, казахстан, ираклий кобахидзе, турция, узбекистан
грузия, новости, политика, казахстан, ираклий кобахидзе, турция, узбекистан
Грузия заинтересована в укреплении отношений с Центральной Азией – премьер Кобахидзе
Тбилиси нацелен на максимальное сближение со странами Центральной Азии, чтобы укрепить свою роль транзитного моста между Азией и Западом
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Сотрудничество со странами Центральной Азии имеет большое значение для Грузии, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
Этим летом премьер-министр Грузии активизировал прямые контакты со странами Центральной Азии, посетив с официальными визитами сначала Кыргызстан, а затем Таджикистан и Казахстан, а также приняв в Грузии руководителей Туркменистана и Узбекистана.
"В целом наше сотрудничество со странами Центральной Азии имеет особое политическое и экономическое значение. Грузия соединяет семь стран с Черным морем и, соответственно, с западным пространством. Поэтому отношениям со странами Центральной Азии придается особое значение с точки зрения развития транспортной инфраструктуры", – заявил Кобахидзе.
По его словам, в будущем правительство сделает все возможное для дальнейшего углубления как политических, так и торгово-экономических связей со странами региона.
Этим летом Грузия уже оформила соглашения о стратегическом партнерстве с Казахстаном и Узбекистаном, а также договорилась о налаживании более тесного сотрудничества с другими странами Центральной Азии.
По словам представителей грузинских властей, основным направлением их работы является расширение возможностей страны в рамках развития Среднего коридора на фоне стратегического партнерства с Китаем.
Маршрут Среднего коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.
В июне 2022 года министры иностранных дел Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о расширении трехстороннего и регионального сотрудничества, а также о развитии потенциала Среднего коридора Восток–Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения Грузии в этот транспортный маршрут.
После этого Грузия стала одним из активных участников развития Среднего коридора, последовательно наращивая свой транзитный потенциал.
Транзитная роль Грузии имеет особое значение для развития экономики страны, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и Европейским союзом. Для усиления этой роли в настоящее время реализуются масштабные проекты по строительству участков автомагистрали Восток–Запад, соединяющей Азию и Европу через территорию Грузии, а также по строительству первого в стране глубоководного порта в Анаклия на западе страны.