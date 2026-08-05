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Кровавое ДТП на западе Грузии – погиб человек

Кровавое ДТП на западе Грузии – погиб человек

Sputnik Грузия

В результате аварии на кутаисском автобане погиб один человек, еще два пострадали 05.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-05T13:51+0400

2026-08-05T13:51+0400

2026-08-05T13:51+0400

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и автовоза в Кутаиси унесло жизнь человека. По распространенной информации, на кутаисском автобане столкнулись микроавтобус и эвакуатор с автовозом. Кроме того, в результате аварии пострадали еще двое. В результате аварии на кутаисском автобане погиб один человек, еще два пострадали. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта". По данным МВД, за первые шесть месяцев 2026 года в стране произошло 1 267 аварий с тяжкими последствиями – в ДТП погибли 201 человек, пострадали 1 925. При этом число аварий по сравнению с аналогичным периодом 2025 года сократилось почти в два раза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

кутаиси

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