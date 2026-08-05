https://sputnik-georgia.ru/20260805/kto-vozglavit-natsdvizhenie-zhorzholiani-podderzhala-bokuchava-nakanune-sezda-end-299963833.html

Кто возглавит "Нацдвижение"? Жоржолиани поддержала Бокучава накануне съезда ЕНД

Кто возглавит "Нацдвижение"? Жоржолиани поддержала Бокучава накануне съезда ЕНД

Sputnik Грузия

Полномочия нынешнего председателя партии истекли 8 июля 05.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-05T12:37+0400

2026-08-05T12:37+0400

2026-08-05T13:42+0400

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. В преддверии съезда крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) продолжаются споры вокруг будущего руководства партии.Накануне телеведущая Нанука Жоржолиани заявила, что партия не может позволить себе терять эффективных политиков, поэтому Тина Бокучава должна остаться в руководстве ЕНД в том формате, который сочтет для себя комфортным. По словам Жоржолиани, партии важно сохранить всех политиков, доказавших свою эффективность, независимо от того, будут ли они занимать официальные должности.Полномочия Бокучава на посту председателя ЕНД истекли 8 июля в связи с окончанием двухлетнего срока. На заседании политсовета 30 июля, где была назначена дата проведения съезда, она не присутствовала.После заседания Бокучава заявила о нарушениях при подсчете кворума и поставила под сомнение легитимность решений политсовета. Однако один из лидеров ЕНД Петре Цискаришвили отверг эти обвинения, заявив, что заседание прошло с соблюдением всех предусмотренных уставом процедур.Ситуацию вокруг ЕНД прокомментировал депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кадагишвили. По его словам, внутренний кризис в крупнейшей оппозиционной партии является закономерным итогом ее собственной политики."Единое национальное движение" по своей сути сеет деструкцию. Та деструкция, которую партия посеяла и продолжает сеять сегодня, бумерангом вернулась к ней самой", – заявил Кадагишвили.По мнению депутата, партия не только раскололась на несколько частей, но и переживает конфликт между своими лидерами.Еще в июне Михаил Саакашвили объявил о планах масштабной реорганизации ЕНД и назвал Нануку Жоржолиани своим кандидатом на пост председателя партии. По его словам, именно она должна была провести "фундаментальные, а не косметические" реформы совместно с партийным ядром.Однако Жоржолиани отказалась от предложения, заявив, что считает Бокучава "очень хорошим председателем" и более опытным политиком. По ее мнению, именно Бокучава должна продолжить представлять партию на внешнем направлении, тогда как сама Жоржолиани хотела бы заниматься внутренней реорганизацией ЕНД и построением эффективной партийной структуры.XIII съезд "Единого национального движения" пройдет 5 августа. Делегаты должны избрать нового председателя партии. Пока неизвестно, примет ли Тина Бокучава участие в мероприятии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, единое национальное движение, михаил саакашвили