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Минобразования пояснило правила ношения и продажи школьной формы в Грузии
Минобразования пояснило правила ношения и продажи школьной формы в Грузии
Sputnik Грузия
Правительство вскоре начнет продажу школьной формы, ношение которой будет обязательным для учеников начальных классов 05.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-05T19:51+0400
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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Продажа школьной формы в Грузии начнется 1 сентября, и ее ношение для учеников начальных классов государственных школ будет обязательным, заявил министр образования Гиви Миканадзе.Школьная форма будет введена в школах Грузии с нового учебного года. Стоимость полного комплекта – пиджак и две пары брюк для мальчиков, пиджак, брюки и юбка для девочек – определена заранее и составит 95 лари. Дополнительные брюки или юбка обойдутся в 25 лари, а пиджак – в 45 лари.По его словам, правительство Грузии также собирается подписать соглашение с рядом банков, чтобы при покупке формы по банковской карте родители могли получить скидку.В то же время министр отметил, что ношение формы будет обязательным для всех учащихся государственных школ, не уточнив, будут ли изменения в форме в летний и зимний периоды при сильной жаре или холодах."Хочу напомнить родителям, что при зачислении ребенка в школу они подписывают свое согласие с внутренними правилами, установленными в школе. Внутренние правила, разумеется, предусматривают обязательное ношение школьной формы. Ранее это правило было добровольным, однако с нового учебного года ношение формы является обязательным для учеников начальной школы, и это будет общим для всех государственных школ", – сказал Миканадзе.В случае отказа надевать форму будут предприняты специальные меры как воспитательного, так и иного характера. При этом глава Минобразования не уточнил, какие именно меры будут предприняты и в отношении кого – ребенка или родителя.Стало известно, кому государство оплатит школьные формы в Грузии>>>"Каждый родитель должен понимать определенную ответственность, которую он несет, прежде всего, перед своим ребенком, а затем и перед обществом в целом", – заявил Миканадзе.Форма в Грузии будет синего цвета (пиджак и брюки – для мальчиков, пиджак и юбка или брюки – для девочек). При этом юбку можно будет выбрать как длины миди, так и макси.Форма будет выпускаться в трех размерах, рассчитанных на разный рост, и будет изготовлена из полиэстера с дышащей антиаллергенной подкладкой.Школьную форму сшили в Китае. Производство 1,8 миллиона комплектов обошлось в 45,6 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, китай, гиви миканадзе, образование, образование, образование в грузии
грузия, новости, общество, тбилиси, китай, гиви миканадзе, образование, образование, образование в грузии
Минобразования пояснило правила ношения и продажи школьной формы в Грузии
Правительство вскоре начнет продажу школьной формы, ношение которой будет обязательным для учеников начальных классов
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Продажа школьной формы в Грузии начнется 1 сентября, и ее ношение для учеников начальных классов государственных школ будет обязательным, заявил министр образования Гиви Миканадзе.
Школьная форма будет введена в школах Грузии с нового учебного года. Стоимость полного комплекта – пиджак и две пары брюк для мальчиков, пиджак, брюки и юбка для девочек – определена заранее и составит 95 лари. Дополнительные брюки или юбка обойдутся в 25 лари, а пиджак – в 45 лари.
"Продажа формы начнется 1 сентября. В ближайшие 2-3 недели общественность будет подробно проинформирована о процессе продажи форм. Будут как розничные, так и онлайн-продажи. Для этого разработана специальная платформа, доступная каждому", – заявил Миканадзе.
По его словам, правительство Грузии также собирается подписать соглашение с рядом банков, чтобы при покупке формы по банковской карте родители могли получить скидку.
В то же время министр отметил, что ношение формы будет обязательным для всех учащихся государственных школ, не уточнив, будут ли изменения в форме в летний и зимний периоды при сильной жаре или холодах.
"Хочу напомнить родителям, что при зачислении ребенка в школу они подписывают свое согласие с внутренними правилами, установленными в школе. Внутренние правила, разумеется, предусматривают обязательное ношение школьной формы. Ранее это правило было добровольным, однако с нового учебного года ношение формы является обязательным для учеников начальной школы, и это будет общим для всех государственных школ", – сказал Миканадзе.
В случае отказа надевать форму будут предприняты специальные меры как воспитательного, так и иного характера. При этом глава Минобразования не уточнил, какие именно меры будут предприняты и в отношении кого – ребенка или родителя.
"Каждый родитель должен понимать определенную ответственность, которую он несет, прежде всего, перед своим ребенком, а затем и перед обществом в целом", – заявил Миканадзе.
Форма в Грузии будет синего цвета (пиджак и брюки – для мальчиков, пиджак и юбка или брюки – для девочек). При этом юбку можно будет выбрать как длины миди, так и макси.
Форма будет выпускаться в трех размерах, рассчитанных на разный рост, и будет изготовлена из полиэстера с дышащей антиаллергенной подкладкой.
Школьную форму сшили в Китае. Производство 1,8 миллиона комплектов обошлось в 45,6 миллиона лари.