https://sputnik-georgia.ru/20260805/minobrazovaniya-poyasnilo-pravila-nosheniya-i-prodazhi-shkolnoy-formy-v-gruzii-299976723.html

Минобразования пояснило правила ношения и продажи школьной формы в Грузии

Минобразования пояснило правила ношения и продажи школьной формы в Грузии

Sputnik Грузия

Правительство вскоре начнет продажу школьной формы, ношение которой будет обязательным для учеников начальных классов 05.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-05T19:51+0400

2026-08-05T19:51+0400

2026-08-05T19:51+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

китай

гиви миканадзе

образование

образование

образование в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/19/293908211_0:52:1001:615_1920x0_80_0_0_7aad91b635543dc8095b71554acb10e1.jpg

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Продажа школьной формы в Грузии начнется 1 сентября, и ее ношение для учеников начальных классов государственных школ будет обязательным, заявил министр образования Гиви Миканадзе.Школьная форма будет введена в школах Грузии с нового учебного года. Стоимость полного комплекта – пиджак и две пары брюк для мальчиков, пиджак, брюки и юбка для девочек – определена заранее и составит 95 лари. Дополнительные брюки или юбка обойдутся в 25 лари, а пиджак – в 45 лари.По его словам, правительство Грузии также собирается подписать соглашение с рядом банков, чтобы при покупке формы по банковской карте родители могли получить скидку.В то же время министр отметил, что ношение формы будет обязательным для всех учащихся государственных школ, не уточнив, будут ли изменения в форме в летний и зимний периоды при сильной жаре или холодах."Хочу напомнить родителям, что при зачислении ребенка в школу они подписывают свое согласие с внутренними правилами, установленными в школе. Внутренние правила, разумеется, предусматривают обязательное ношение школьной формы. Ранее это правило было добровольным, однако с нового учебного года ношение формы является обязательным для учеников начальной школы, и это будет общим для всех государственных школ", – сказал Миканадзе.В случае отказа надевать форму будут предприняты специальные меры как воспитательного, так и иного характера. При этом глава Минобразования не уточнил, какие именно меры будут предприняты и в отношении кого – ребенка или родителя.Стало известно, кому государство оплатит школьные формы в Грузии>>>"Каждый родитель должен понимать определенную ответственность, которую он несет, прежде всего, перед своим ребенком, а затем и перед обществом в целом", – заявил Миканадзе.Форма в Грузии будет синего цвета (пиджак и брюки – для мальчиков, пиджак и юбка или брюки – для девочек). При этом юбку можно будет выбрать как длины миди, так и макси.Форма будет выпускаться в трех размерах, рассчитанных на разный рост, и будет изготовлена из полиэстера с дышащей антиаллергенной подкладкой.Школьную форму сшили в Китае. Производство 1,8 миллиона комплектов обошлось в 45,6 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

китай

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, китай, гиви миканадзе, образование, образование, образование в грузии