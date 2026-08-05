https://sputnik-georgia.ru/20260805/ne-zhorzholiani-partiya-saakashvili-vybrala-novogo-predsedatelya-299977547.html

Не Жоржолиани: партия Саакашвили выбрала нового председателя

Не Жоржолиани: партия Саакашвили выбрала нового председателя

Sputnik Грузия

Партия сформировала временный управляющий совет, а также обязала всех своих членов ежемесячно уплачивать членские взносы 05.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-05T18:51+0400

2026-08-05T18:51+0400

2026-08-05T18:51+0400

грузия

политика

новости

петре цискаришвили

михаил саакашвили

леван бежашвили

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Новым главой временного управляющего совета одной из ведущих оппозиционных партий Грузии – "Единого национального движения" – стал Ираклий Павленишвили; также стало известно, что совет реформ возглавит экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, а исполнительным секретарем станет Нанука Жоржолиани. Соответствующее решение было принято на съезде партии.Временный управляющий совет сменит действующие руководящие органы партии – председателя и политический совет. Выборы нового председателя состоятся только через шесть месяцев.В состав временного управляющего совета вошли Петре Цискаришвили, Анна Цитлидзе, Георгий Чаладзе, Лаша Парулава, Георгий Ботковели, Леван Бежашвили и находящийся в заключении Ираклий Надирадзе. Большинство членов временного управляющего совета занимали различные руководящие должности в период правления третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.На заседании политического совета также было принято решение перейти на новую систему финансирования партии: ее члены будут обязаны ежемесячно уплачивать членские взносы.Партия ЕНД"Единое национальное движение" – одна из старейших партий Грузии, созданная в 2002 году экс-президентом страны Михаилом Саакашвили.Партия пришла к власти в результате "революции роз" в ноябре 2003 года и находилась у власти до 2012 года. В октябре 2012 года она перешла в оппозицию, проиграв парламентские выборы нынешней правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".С 2012 по 2024 год партия занимала лидирующие позиции в оппозиционном спектре Грузии. Однако к 2024 году она утратила это положение, показав свой худший результат на выборах и заняв лишь второе место среди оппозиционных партий.После отъезда Михаила Саакашвили из Грузии и смены им грузинского гражданства на украинское партия за десять лет сменила четырех председателей: Григола Вашадзе, Нику Мелия, Левана Хабеишвили и Тину Бокучава.Сам Саакашвили, несмотря на законодательный запрет на участие иностранных граждан в политической деятельности, продолжает активно участвовать в жизни партии. Именно по его инициативе в партии начался новый этап реформ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, политика, новости, петре цискаришвили, михаил саакашвили, леван бежашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия