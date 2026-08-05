https://sputnik-georgia.ru/20260805/rossiyanin-zaderzhan-v-gruzii-za-nezakonnyy-vvoz-zolotykh-slitkov-299964174.html

Россиянин задержан в Грузии за незаконный ввоз золотых слитков

Россиянин задержан в Грузии за незаконный ввоз золотых слитков

Sputnik Грузия

Таможенная стоимость золотых слитков составляет 143 817 лари 05.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-05T20:51+0400

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происшествия

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министерство финансов грузии

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Следственная служба задержала гражданина России по факту незаконного провоза через таможенную границу золотых слитков в особо крупном размере, сообщила Следственная служба Минфина Грузии. По информации ведомства, гражданин Российской Федерации через таможенно-пропускной пункт "Казбеги" (грузино-российская граница), в обход таможенного контроля, ввез на территорию Грузии золотые слитки весом 713,3 грамма. Таможенная стоимость золотых слитков составляет 143 817 лари. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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происшествия, грузия, новости, министерство финансов грузии