https://sputnik-georgia.ru/20260805/skolko-zhalob-postupilo-v-antimonopolnuyu-sluzhbu-gruzii-s-nachala-goda-299948706.html

Сколько жалоб поступило в антимонопольную службу Грузии с начала года

Сколько жалоб поступило в антимонопольную службу Грузии с начала года

Sputnik Грузия

Большинство обращений касались онлайн-торговли, а чаще всего потребители требовали возврата денежных средств 05.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-05T10:52+0400

2026-08-05T10:52+0400

2026-08-05T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Национальное агентство конкуренции и защиты прав потребителей рассмотрело 1 508 заявлений о возможном нарушении прав потребителей в январе–июле 2026 года, говорится в сообщении ведомства.Закон "О защите прав потребителей" вступил в силу 1 июня 2022 года и направлен на регулирование отношений, связанных с покупкой и возвратом товаров.По информации ведомства, количество жалоб на нарушение прав потребителей, поданных с января по июль, более чем в два раза превысило показатель аналогичного периода прошлого года – на 106%. В целом в агентство поступило 4 655 звонков от потребителей.За отчетный период решениями агентства были подтверждены 204 случая нарушения прав потребителей по 472 эпизодам. За неисполнение установленных агентством обязательств по 221 случаю 93 предпринимателя были оштрафованы на общую сумму 214 398 лари.Кроме того, в 139 случаях было подписано 120 соглашений, касающихся условных обязательств в пользу потребителей. Это означает, что предприниматели взяли на себя обязательства изменить внутреннюю деловую политику и восстановить права тех потребителей, которые, предположительно, пострадали вследствие их торговой практики.Также в этот период 70% обращений потребителей касались онлайн-торговли, а 30% – покупок в офлайн-магазинах. Большинство обращений в агентство (79%) поступило из Тбилиси. Далее следуют Аджария – 6%, Имерети – 4%, Квемо-Картли – 2%, Кахети – 2%, Самегрело – Земо-Сванети – 2% и другие регионы.Согласно данным, количество требований о возврате денежных средств составило 628, о ремонте или замене бракованного товара – 334, о восстановлении нарушенных прав потребителей в связи с некачественным обслуживанием – 355, прочих требований – 191.За семь месяцев 2026 года 70% жалоб пришлось на сектор оптовой и розничной торговли, 12% – на транспорт и складирование, 3% – на сферу искусства, отдыха и развлечений, 15% – на прочие виды деятельности.Как подать жалобуВ случае нарушения прав потребителей в Грузии необходимо заполнить специальную форму заявления и направить ее по электронному адресу consumer@gcca.gov.ge. Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону горячей линии – 15 20.В случае подтверждения факта нарушения или неисполнения решения агентства в установленный срок на предпринимателя налагается штраф, размер которого не может превышать 2% его годового оборота за предыдущий финансовый год. При этом минимальная сумма штрафа составляет 600 лари.Повторное нарушение прав потребителей в течение 12 месяцев влечет наложение штрафа в двойном размере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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