https://sputnik-georgia.ru/20260805/stalo-izvestno-komu-gosudarstvo-oplatit-shkolnuyu-formu-v-gruzii-299964012.html

Стало известно, кому государство оплатит школьную форму в Грузии

Стало известно, кому государство оплатит школьную форму в Грузии

Sputnik Грузия

Бесплатные комплекты формы получат дети из социально уязвимых семей, воспитанники детских домов и украинские школьники 05.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-05T17:53+0400

2026-08-05T17:53+0400

2026-08-05T17:53+0400

общество

грузия

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китай

реформа системы образования в грузии

министерство образования и науки грузии

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Правительство Грузии определило круг учеников, которые к началу учебного года получат школьную форму бесплатно.Школьная форма будет введена в школах Грузии с нового учебного года для учащихся начальных классов. Комплект – пиджак и юбка либо пиджак и брюки – определен заранее и обойдется родителям в сумму от 70 лари. Дополнительные брюки или юбка будут стоить 25 лари, еще один пиджак – 45 лари.Согласно распоряжению правительства Грузии, бесплатно пиджак и две пары брюк либо пиджак, юбку и брюки от государства на весь учебный год получат следующие категории:– дети из семей, чья оценка по шкале благосостояния не превышает 65 001 балла;– дети, находящиеся в приемных семьях в рамках государственной программы;– дети из детских домов семейного типа;– бездомные дети;– дети, проживающие в Тбилисском детском доме;– дети – граждане Украины, оставшиеся в Грузии после 24 февраля 2022 года и зачисленные в грузинские школы.На данный момент не известно, где смогут приобрести форму остальные семьи.Форма в Грузии будет синего цвета: пиджак и брюки – для мальчиков, пиджак и юбка либо брюки – для девочек. При этом можно будет выбрать юбку длины миди или макси.Форма будет представлена в трех размерах, рассчитана на разный рост и изготовлена из полиэстера с дышащей антиаллергенной подкладкой.Школьную форму сшили в Китае. Производство 1,8 миллиона комплектов обошлось в 45,6 миллиона лари.По мнению министерства образования Грузии, введение школьной формы будет способствовать созданию более равноправной, комфортной и организованной учебной среды, а также сокращению социальных различий между учащимися.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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общество, грузия, новости, китай, реформа системы образования в грузии, министерство образования и науки грузии