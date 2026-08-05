https://sputnik-georgia.ru/20260805/stalo-izvestno-komu-gosudarstvo-oplatit-shkolnuyu-formu-v-gruzii-299964012.html
Стало известно, кому государство оплатит школьную форму в Грузии
Стало известно, кому государство оплатит школьную форму в Грузии
Sputnik Грузия
Бесплатные комплекты формы получат дети из социально уязвимых семей, воспитанники детских домов и украинские школьники 05.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-05T17:53+0400
2026-08-05T17:53+0400
2026-08-05T17:53+0400
общество
грузия
новости
китай
реформа системы образования в грузии
министерство образования и науки грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/0f/298128899_0:78:1644:1003_1920x0_80_0_0_1f32e18af6bfbd3bee83d5b6313f3cc8.png
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Правительство Грузии определило круг учеников, которые к началу учебного года получат школьную форму бесплатно.Школьная форма будет введена в школах Грузии с нового учебного года для учащихся начальных классов. Комплект – пиджак и юбка либо пиджак и брюки – определен заранее и обойдется родителям в сумму от 70 лари. Дополнительные брюки или юбка будут стоить 25 лари, еще один пиджак – 45 лари.Согласно распоряжению правительства Грузии, бесплатно пиджак и две пары брюк либо пиджак, юбку и брюки от государства на весь учебный год получат следующие категории:– дети из семей, чья оценка по шкале благосостояния не превышает 65 001 балла;– дети, находящиеся в приемных семьях в рамках государственной программы;– дети из детских домов семейного типа;– бездомные дети;– дети, проживающие в Тбилисском детском доме;– дети – граждане Украины, оставшиеся в Грузии после 24 февраля 2022 года и зачисленные в грузинские школы.На данный момент не известно, где смогут приобрести форму остальные семьи.Форма в Грузии будет синего цвета: пиджак и брюки – для мальчиков, пиджак и юбка либо брюки – для девочек. При этом можно будет выбрать юбку длины миди или макси.Форма будет представлена в трех размерах, рассчитана на разный рост и изготовлена из полиэстера с дышащей антиаллергенной подкладкой.Школьную форму сшили в Китае. Производство 1,8 миллиона комплектов обошлось в 45,6 миллиона лари.По мнению министерства образования Грузии, введение школьной формы будет способствовать созданию более равноправной, комфортной и организованной учебной среды, а также сокращению социальных различий между учащимися.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
китай
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/0f/298128899_102:0:1542:1080_1920x0_80_0_0_e163633609c85a8fe7f9b422e3dedf1d.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
общество, грузия, новости, китай, реформа системы образования в грузии, министерство образования и науки грузии
общество, грузия, новости, китай, реформа системы образования в грузии, министерство образования и науки грузии
Стало известно, кому государство оплатит школьную форму в Грузии
Бесплатные комплекты формы получат дети из социально уязвимых семей, воспитанники детских домов и украинские школьники
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Правительство Грузии определило круг учеников, которые к началу учебного года получат школьную форму бесплатно.
Школьная форма будет введена в школах Грузии с нового учебного года для учащихся начальных классов. Комплект – пиджак и юбка либо пиджак и брюки – определен заранее и обойдется родителям в сумму от 70 лари. Дополнительные брюки или юбка будут стоить 25 лари, еще один пиджак – 45 лари.
Согласно распоряжению правительства Грузии, бесплатно пиджак и две пары брюк либо пиджак, юбку и брюки от государства на весь учебный год получат следующие категории:
– дети из семей, чья оценка по шкале благосостояния не превышает 65 001 балла;
– дети, находящиеся в приемных семьях в рамках государственной программы;
– дети из детских домов семейного типа;
– бездомные дети;
– дети, проживающие в Тбилисском детском доме;
– дети – граждане Украины, оставшиеся в Грузии после 24 февраля 2022 года и зачисленные в грузинские школы.
На данный момент не известно, где смогут приобрести форму остальные семьи.
Форма в Грузии будет синего цвета: пиджак и брюки – для мальчиков, пиджак и юбка либо брюки – для девочек. При этом можно будет выбрать юбку длины миди или макси.
Форма будет представлена в трех размерах, рассчитана на разный рост и изготовлена из полиэстера с дышащей антиаллергенной подкладкой.
Школьную форму сшили в Китае. Производство 1,8 миллиона комплектов обошлось в 45,6 миллиона лари.
По мнению министерства образования Грузии, введение школьной формы будет способствовать созданию более равноправной, комфортной и организованной учебной среды, а также сокращению социальных различий между учащимися.