https://sputnik-georgia.ru/20260805/trem-inostrantsam-grozit-bessrochnaya-tyurma-za-narkoprestupleniya-v-gruzii--299969214.html

Трем иностранцам грозит бессрочная тюрьма за наркопреступления в Грузии

Трем иностранцам грозит бессрочная тюрьма за наркопреступления в Грузии

Sputnik Грузия

Правоохранители изъяли из разных мест в качестве вещественных доказательств размещенные для реализации наркотические средства 05.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-05T22:51+0400

2026-08-05T22:51+0400

2026-08-05T22:51+0400

грузия

происшествия

новости

тбилиси

наркопреступления в грузии

наркоторговля

наркополитика

наркотики

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/1f/297888768_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_15ff483ea7277ae7c81f9f7355868d5a.jpg

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Крупную партию метадона и марихуаны нашли у трех иностранцев в Грузии, им грозит бессрочное заключение, говорится в сообщении МВД. По информации ведомства, трех иностранных граждан задержали в Грузии в разное время. В ходе личного обыска обвиняемых, а также в результате проведенных следственных действий, правоохранители изъяли из разных мест в качестве вещественных доказательств размещенные для реализации наркотические средства в особо крупном размере, в том числе метадон и марихуану. Кроме того, изъяты инвентарь и материалы, необходимые для расфасовки наркотических средств. Задержанные обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, а также в содействии их сбыту, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненное заключение. В Грузии допустимо курение марихуаны только вне общественных мест. Приобретение и хранение марихуаны для личных целей остаются административным правонарушением, а ее хранение в крупных количествах, реализация и содействие реализации являются уголовным преступлением. Для иностранных граждан административное правонарушение, связанное с потреблением марихуаны или других наркотиков, является основанием для отказа в выдаче вида на жительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, тбилиси, наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркополитика, наркотики