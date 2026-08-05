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Трем иностранцам грозит бессрочная тюрьма за наркопреступления в Грузии
Трем иностранцам грозит бессрочная тюрьма за наркопреступления в Грузии
Sputnik Грузия
Правоохранители изъяли из разных мест в качестве вещественных доказательств размещенные для реализации наркотические средства 05.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-05T22:51+0400
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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Крупную партию метадона и марихуаны нашли у трех иностранцев в Грузии, им грозит бессрочное заключение, говорится в сообщении МВД. По информации ведомства, трех иностранных граждан задержали в Грузии в разное время. В ходе личного обыска обвиняемых, а также в результате проведенных следственных действий, правоохранители изъяли из разных мест в качестве вещественных доказательств размещенные для реализации наркотические средства в особо крупном размере, в том числе метадон и марихуану. Кроме того, изъяты инвентарь и материалы, необходимые для расфасовки наркотических средств. Задержанные обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, а также в содействии их сбыту, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненное заключение. В Грузии допустимо курение марихуаны только вне общественных мест. Приобретение и хранение марихуаны для личных целей остаются административным правонарушением, а ее хранение в крупных количествах, реализация и содействие реализации являются уголовным преступлением. Для иностранных граждан административное правонарушение, связанное с потреблением марихуаны или других наркотиков, является основанием для отказа в выдаче вида на жительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси, наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркополитика, наркотики
грузия, происшествия, новости, тбилиси, наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркополитика, наркотики
Трем иностранцам грозит бессрочная тюрьма за наркопреступления в Грузии
Правоохранители изъяли из разных мест в качестве вещественных доказательств размещенные для реализации наркотические средства
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Крупную партию метадона и марихуаны нашли у трех иностранцев в Грузии, им грозит бессрочное заключение, говорится в сообщении МВД.
По информации ведомства, трех иностранных граждан задержали в Грузии в разное время.
В ходе личного обыска обвиняемых, а также в результате проведенных следственных действий, правоохранители изъяли из разных мест в качестве вещественных доказательств размещенные для реализации наркотические средства в особо крупном размере, в том числе метадон и марихуану.
Кроме того, изъяты инвентарь и материалы, необходимые для расфасовки наркотических средств.
Задержанные обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, а также в содействии их сбыту, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненное заключение.
В Грузии допустимо курение марихуаны только вне общественных мест. Приобретение и хранение марихуаны для личных целей остаются административным правонарушением, а ее хранение в крупных количествах, реализация и содействие реализации являются уголовным преступлением.
Для иностранных граждан административное правонарушение, связанное с потреблением марихуаны или других наркотиков, является основанием для отказа в выдаче вида на жительство.