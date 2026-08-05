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Третье масштабное отключение электричества в Грузии

Третье масштабное отключение электричества в Грузии

Sputnik Грузия

Подача электроэнергии была восстановлена после незапланированного отключения во время плановых испытаний на Ингурской ГЭС 05.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-05T21:57+0400

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Отключение электричества в Грузии произошло во время плановых испытаний на Ингурской ГЭС; в рамках испытаний энергосистема должна была работать в изолированном режиме, что было связано с техническими рисками, включая возможность полного отключения, сообщает "Государственная электросистема".Приблизительно в 20:19 по тбилисскому времени в Грузии произошло уже третье масштабное отключение электричества за последние две недели. Восстановление электроснабжения проходило поэтапно в течение часа.Первый блэкаут произошел в стране в ночь на 24 июля, второй – утром 25 июля. Оба отключения затронули значительную часть страны: без света оставались Тбилиси и другие крупные города, временно прекращали работу метро и железная дорога, наблюдались перебои с водоснабжением и связью.Первый блэкаут, по предварительным данным, произошел из-за отделения энергосистемы Грузии от энергосистемы Азербайджана, а второй – из-за аварии на ЛЭП "Имерети".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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