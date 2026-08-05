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ВНЖ за фиктивный контракт: в Грузии задержали тренера футбольного клуба
ВНЖ за фиктивный контракт: в Грузии задержали тренера футбольного клуба
Sputnik Грузия
По версии следствия, иностранца фиктивно оформили в футбольный клуб и получили за это три тысячи долларов 05.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-05T21:51+0400
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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Сотрудники Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности Грузии задержали двух человек по делу о мошенничестве при оформлении разрешения на временное проживание в стране, говорится в сообщении ведомства.По данным СГБ, задержанные – гражданин Нигерии, проживающий в Грузии, и тренер футбольного клуба "Гардабани". Следствие установило, что они за денежное вознаграждение предложили помочь другому гражданину Нигерии получить разрешение на временное проживание в Грузии.Для этого иностранца оформили в футбольный клуб по фиктивному договору, после чего получили от него три тысячи долларов США.Задержание было проведено на основании решения суда после проведения следственных и оперативных мероприятий.Следствие ведется по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, нигерия, сша, сгб
происшествия, грузия, новости, нигерия, сша, сгб
ВНЖ за фиктивный контракт: в Грузии задержали тренера футбольного клуба
По версии следствия, иностранца фиктивно оформили в футбольный клуб и получили за это три тысячи долларов
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Сотрудники Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности Грузии задержали двух человек по делу о мошенничестве при оформлении разрешения на временное проживание в стране, говорится в сообщении ведомства.
По данным СГБ, задержанные – гражданин Нигерии, проживающий в Грузии, и тренер футбольного клуба "Гардабани". Следствие установило, что они за денежное вознаграждение предложили помочь другому гражданину Нигерии получить разрешение на временное проживание в Грузии.
Для этого иностранца оформили в футбольный клуб по фиктивному договору, после чего получили от него три тысячи долларов США.
Задержание было проведено на основании решения суда после проведения следственных и оперативных мероприятий.
Следствие ведется по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.