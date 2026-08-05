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Выборы в Грузии: районные советы дополнят выбывшими депутатами 3 октября

Выборы в Грузии: районные советы дополнят выбывшими депутатами 3 октября

Sputnik Грузия

Промежуточное голосование назначено для заполнения вакантных мест в четырех муниципальных советах 05.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-05T16:56+0400

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. В четырех районах Грузии 3 октября пройдут промежуточные выборы депутатов, избираемых от округов в районные советы – сакребуло, заявил глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили.Мажоритарные депутаты избираются в сакребуло прямым голосованием. В случае если такой депутат по разным причинам покидает сакребуло, назначаются новые выборы для заполнения вакантного места.По данным главы ЦИК Грузии, выборы пройдут в четырех районах страны из 64. Точная дата регистрации кандидатов станет известна на заседании 14 августа.Представлять кандидатов в мажоритарные депутаты имеют право как партии, так и инициативные группы.На выборах победит кандидат, набравший больше голосов, чем его оппоненты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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