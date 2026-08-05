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Землетрясение произошло в Грузии недалеко от границы с Россией
Землетрясение произошло в Грузии недалеко от границы с Россией
Sputnik Грузия
Эпицентр землетрясения находился в 9 км от границы Грузии, на территории Чечни 05.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-05T16:22+0400
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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Грузии – подземные толчки были зафиксированы в 15:46 по тбилисскому времени, говорится в информации Национального центра сейсмического мониторинга. По предварительным данным, эпицентр землетрясения находился в 9 км от границы Грузии, на территории Чечни. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Грузия – страна со средней сейсмической активностью. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети в Западной Грузии. Интенсивность в эпицентре составила 9 баллов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, чечня, рача
Землетрясение произошло в Грузии недалеко от границы с Россией
16:22 05.08.2026 (обновлено: 16:31 05.08.2026)
Эпицентр землетрясения находился в 9 км от границы Грузии, на территории Чечни
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Грузии – подземные толчки были зафиксированы в 15:46 по тбилисскому времени, говорится в информации Национального центра сейсмического мониторинга.
По предварительным данным, эпицентр землетрясения находился в 9 км от границы Грузии, на территории Чечни. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Грузия – страна со средней сейсмической активностью. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети в Западной Грузии. Интенсивность в эпицентре составила 9 баллов.