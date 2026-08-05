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Зимний курорт Грузии подготовят к новому сезону заранее
Зимний курорт Грузии подготовят к новому сезону заранее
Sputnik Грузия
Трассы на горнолыжном курорте Гудаури оснастят системами искусственного оснежения, а также установят безопасные наземные подъемники 05.08.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Правительство Грузии намерено обновить зимний горнолыжный курорт Гудаури, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.Гудаури находится в Казбегском муниципалитете Грузии, в 120 километрах от Тбилиси, на высоте 2 196 метров над уровнем моря, недалеко от Крестового перевала. Курорт является самым высокогорным поселением на Военно-Грузинской дороге. На горнолыжном курорте в зимний сезон действуют лыжные трассы и трассы для сноуборда.По словам премьера, трассы общей протяженностью 7 500 метров будут оснащены системами искусственного оснежения. Кроме того, на трассах появятся безопасные наземные подъемники.Премьер-министр также заявил о строительстве новых трасс.Горнолыжный сезон в Грузии стартует в середине декабря и продолжается до марта. Зимние курорты являются популярными местами отдыха как для местных жителей, так и для туристов. На всех курортах есть гостиницы, пункты проката снаряжения и объекты общественного питания. За безопасностью лыжников следят спасатели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, туризм, новости, гудаури, тбилиси, ираклий кобахидзе
грузия, туризм, новости, гудаури, тбилиси, ираклий кобахидзе
Зимний курорт Грузии подготовят к новому сезону заранее
Трассы на горнолыжном курорте Гудаури оснастят системами искусственного оснежения, а также установят безопасные наземные подъемники
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Правительство Грузии намерено обновить зимний горнолыжный курорт Гудаури, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Гудаури находится в Казбегском муниципалитете Грузии, в 120 километрах от Тбилиси, на высоте 2 196 метров над уровнем моря, недалеко от Крестового перевала. Курорт является самым высокогорным поселением на Военно-Грузинской дороге. На горнолыжном курорте в зимний сезон действуют лыжные трассы и трассы для сноуборда.
По словам премьера, трассы общей протяженностью 7 500 метров будут оснащены системами искусственного оснежения. Кроме того, на трассах появятся безопасные наземные подъемники.
Премьер-министр также заявил о строительстве новых трасс.
"Мы планируем обустроить две новые горнолыжные трассы. Их общая длина составляет 6 километров. Также планируется оснастить новую трассу "Гудаура" ночным освещением. Все это запланировано на следующий зимний сезон. Соответствующие работы должны быть завершены к декабрю", – сказал премьер-министр.
Горнолыжный сезон в Грузии стартует в середине декабря и продолжается до марта. Зимние курорты являются популярными местами отдыха как для местных жителей, так и для туристов. На всех курортах есть гостиницы, пункты проката снаряжения и объекты общественного питания. За безопасностью лыжников следят спасатели.