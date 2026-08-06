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Cоцпомощь в Грузии получают более 400 тысяч человек – новые данные

Cоцпомощь в Грузии получают более 400 тысяч человек – новые данные

Sputnik Грузия

После начала проверки социально незащищенных семей, в связи с возможной недостоверностью данных, статуса лишились 35,5 тысячи семей 06.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-06T10:51+0400

2026-08-06T10:51+0400

2026-08-06T10:51+0400

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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. По данным на 1 августа 2026 года, государство выплачивает социальную помощь 109 079 семьям, говорится в материалах, опубликованных на сайте Агентства социального обслуживания Грузии.Согласно данным ведомства, по состоянию на 1 августа помощь начислялась 413 034 гражданам. Дети в возрасте до 18 лет составляют около половины всех получателей социальной помощи в Грузии. Только в июле государство перечислило им 44,7 миллиона лари. Общая сумма выплат социально незащищенному населению составила 317,4 миллиона лари.Проверка будет продолжаться до конца 2026 года. В первую очередь будут проверены семьи, в отношении которых существует высокая вероятность того, что они больше не соответствуют критериям нуждаемости.К примеру, основанием для лишения статуса станет получение одним из членов семьи ежемесячного дохода в размере не менее 2 тысяч лари в течение трех месяцев подряд.Социальная помощь в ГрузииСтатус социально незащищенной семьи присваивается в зависимости от количества баллов по шкале благосостояния, которые рассчитываются на основании оценки, проведенной сотрудником агентства при индивидуальном обследовании семьи.При оценке учитываются количество членов семьи, их ежемесячный доход, условия проживания, а также наличие движимого и недвижимого имущества.При получении менее 120 тысяч баллов семья имеет право на финансовую помощь, в том числе в размере 250 лари на каждого ребенка. Кроме того, для социально незащищенных семей предусмотрен ряд льгот, включая оплату посещения детьми различных кружков и секций, медицинское обслуживание, компенсацию коммунальных услуг и льготный проезд в общественном транспорте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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