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До 140 выставок и дегустаций: как Грузия популяризирует свое вино в мире
До 140 выставок и дегустаций: как Грузия популяризирует свое вино в мире
Sputnik Грузия
Грузинское вино за семь месяцев 2026 года было представлено на 24 международных выставках и 115 презентациях в 11 странах мира 06.08.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Грузинские вина были представлены на 24 международных выставках и 115 презентациях в 11 странах мира в январе-июле 2026 года, сообщило Национальное агентство вина. Национальное агентство вина Грузии подвело итоги масштабной кампании по продвижению отечественной продукции за первые семь месяцев года. Кроме того, презентации и дегустации грузинского вина состоялись в Германии, Австралии, США, Турции, Норвегии, Франции, Бельгии, Швейцарии, Южной Корее, Польше и Великобритании. В рамках государственной программы популяризации грузинского вина на местном рынке при финансовой поддержке Национального агентства вина в Грузии было проведено 20 мероприятий, включая мастер-классы, выставки, фестивали, конкурсы и форумы. За отчетный период в Грузии состоялось 12 винных туров с участием иностранных винных профессионалов, представителей торговой сферы и СМИ. С целью повышения международной узнаваемости грузинского вина и популяризации многовековых винодельческих традиций страны, по инициативе Агентства и решению правительства Грузии был учрежден Национальный день вина, который будет отмечаться ежегодно 8 мая. Маркетинговые мероприятия различного формата на стратегических и приоритетных рынках грузинского вина осуществляют компании-подрядчики Национального агентства вина. Стратегическими рынками для агентства остаются США, Великобритания, Германия, Польша, Китай, Южная Корея и Япония. Традиция виноделия в Грузии насчитывает восемь тысяч лет и занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве, а также в памятниках духовной и материальной культуры широко используются образы вина и виноградной лозы. Сегодня в Грузии культивируются сотни различных сортов винограда. Примерно 500 из 4 тысяч известных в мире сортов имеют грузинское происхождение. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври был включен в список нематериального культурного наследия человечества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, новости, германия, национальное агентство вина, сша, великобритания, юнеско, вино и виноделие грузии, грузинское вино
До 140 выставок и дегустаций: как Грузия популяризирует свое вино в мире
11:51 06.08.2026 (обновлено: 12:05 06.08.2026)
Грузинское вино за семь месяцев 2026 года было представлено на 24 международных выставках и 115 презентациях в 11 странах мира
ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Грузинские вина были представлены на 24 международных выставках и 115 презентациях в 11 странах мира в январе-июле 2026 года, сообщило Национальное агентство вина.
Национальное агентство вина Грузии подвело итоги масштабной кампании по продвижению отечественной продукции за первые семь месяцев года.
"За семь месяцев текущего года грузинское вино было представлено на 24 международных выставках и фестивалях в 11 странах мира. Мероприятия прошли в Германии, Китае, Франции, Японии, Италии, Словении, Греции, США, Австрии, Великобритании и Беларуси", – говорится в сообщении.
Кроме того, презентации и дегустации грузинского вина состоялись в Германии, Австралии, США, Турции, Норвегии, Франции, Бельгии, Швейцарии, Южной Корее, Польше и Великобритании.
В рамках государственной программы популяризации грузинского вина на местном рынке при финансовой поддержке Национального агентства вина в Грузии было проведено 20 мероприятий, включая мастер-классы, выставки, фестивали, конкурсы и форумы.
За отчетный период в Грузии состоялось 12 винных туров с участием иностранных винных профессионалов, представителей торговой сферы и СМИ.
С целью повышения международной узнаваемости грузинского вина и популяризации многовековых винодельческих традиций страны, по инициативе Агентства и решению правительства Грузии был учрежден Национальный день вина, который будет отмечаться ежегодно 8 мая.
Маркетинговые мероприятия различного формата на стратегических и приоритетных рынках грузинского вина осуществляют компании-подрядчики Национального агентства вина. Стратегическими рынками для агентства остаются США, Великобритания, Германия, Польша, Китай, Южная Корея и Япония.
Традиция виноделия в Грузии насчитывает восемь тысяч лет и занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве, а также в памятниках духовной и материальной культуры широко используются образы вина и виноградной лозы.
Сегодня в Грузии культивируются сотни различных сортов винограда. Примерно 500 из 4 тысяч известных в мире сортов имеют грузинское происхождение.
В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври был включен в список нематериального культурного наследия человечества.