https://sputnik-georgia.ru/20260806/do-140-vystavok-i-degustatsiy-kak-gruziya-populyariziruet-svoe-vino-v-mire-299973470.html

До 140 выставок и дегустаций: как Грузия популяризирует свое вино в мире

До 140 выставок и дегустаций: как Грузия популяризирует свое вино в мире

Sputnik Грузия

Грузинское вино за семь месяцев 2026 года было представлено на 24 международных выставках и 115 презентациях в 11 странах мира 06.08.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Грузинские вина были представлены на 24 международных выставках и 115 презентациях в 11 странах мира в январе-июле 2026 года, сообщило Национальное агентство вина. Национальное агентство вина Грузии подвело итоги масштабной кампании по продвижению отечественной продукции за первые семь месяцев года. Кроме того, презентации и дегустации грузинского вина состоялись в Германии, Австралии, США, Турции, Норвегии, Франции, Бельгии, Швейцарии, Южной Корее, Польше и Великобритании. В рамках государственной программы популяризации грузинского вина на местном рынке при финансовой поддержке Национального агентства вина в Грузии было проведено 20 мероприятий, включая мастер-классы, выставки, фестивали, конкурсы и форумы. За отчетный период в Грузии состоялось 12 винных туров с участием иностранных винных профессионалов, представителей торговой сферы и СМИ. С целью повышения международной узнаваемости грузинского вина и популяризации многовековых винодельческих традиций страны, по инициативе Агентства и решению правительства Грузии был учрежден Национальный день вина, который будет отмечаться ежегодно 8 мая. Маркетинговые мероприятия различного формата на стратегических и приоритетных рынках грузинского вина осуществляют компании-подрядчики Национального агентства вина. Стратегическими рынками для агентства остаются США, Великобритания, Германия, Польша, Китай, Южная Корея и Япония. Традиция виноделия в Грузии насчитывает восемь тысяч лет и занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве, а также в памятниках духовной и материальной культуры широко используются образы вина и виноградной лозы. Сегодня в Грузии культивируются сотни различных сортов винограда. Примерно 500 из 4 тысяч известных в мире сортов имеют грузинское происхождение. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври был включен в список нематериального культурного наследия человечества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, экономика, новости, германия, национальное агентство вина, сша, великобритания, юнеско, вино и виноделие грузии, грузинское вино