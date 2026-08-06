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МВД Грузии заявило об аресте еще двух фигурантов по скандальному делу Гиги Авалиани

МВД Грузии заявило об аресте еще двух фигурантов по скандальному делу Гиги Авалиани

Sputnik Грузия

Задержанные девушки обвиняются в недонесении об особо тяжком преступлении по делу о гибели молодого учителя 06.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-06T12:52+0400

2026-08-06T12:52+0400

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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Сотрудники Тбилисского управления полиции МВД Грузии в рамках расследования резонансного дела о гибели молодого учителя Гиги Авалиани арестовали еще двух человек по обвинению в недонесении об особо тяжком преступлении.Смерть 27-летнего учителя Гиги Авалиани потрясла грузинское общество. После тяжелой травмы головы, нанесенной группой подростков 1 октября 2025 года, он три недели находился в коме и скончался 24 октября. В рамках расследования были задержаны четверо несовершеннолетних, в том числе девушка.По информации МВД, в результате комплексных следственных действий были задержаны Ния Имнадзе и Анастасия Беруашвили. Приставания к Нии Имнадзе назывались главной причиной нападения на Авалиани.Задержанным девушкам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.Дело АвалианиВ начале июня 2026 года Тбилисский горсуд приговорил двух фигурантов дела – Деметре Чиковани и Ани Наскидашвили, арестованных по делу о гибели репетитора, студента медицинского университета Гиги Авалиани, – к 13 и 7 годам лишения свободы соответственно.Прокуратура обвиняла Чиковани в подготовке нападения на Гигу Авалиани, а Наскидашвили — в недонесении о преступлении. С учетом Кодекса о несовершеннолетних сроки были сокращены на четверть. Таким образом, Чиковани приговорен к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы, а Наскидашвили – к пяти годам и трем месяцам лишения свободы.Кроме того, 1 июня за дачу ложных показаний суду к трем годам лишения свободы был приговорен еще один несовершеннолетний.В марте Чиковани уже был вынесен обвинительный приговор по пяти эпизодам, в том числе по делу Авалиани. Его признали виновным в организации и участии в групповом насилии. В апреле суд приговорил его к девяти годам лишения свободы. Согласно законодательству, срок был уменьшен до шести лет и девяти месяцев.Вместе с Чиковани в апреле суд приговорил к десяти годам и шести месяцам лишения свободы главных фигурантов дела Александре Габашвили и Георгия Рикадзе за умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Авалиани.Причиной насилия стала ревность. Главный обвиняемый по делу о гибели Авалиани приревновал к нему свою девушку, которая занималась с учителем математикой. Позже выяснилось, что группа обвиняемых периодически нападала на несовершеннолетних и участвовала в групповом насилии, а Авалиани стал очередной жертвой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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