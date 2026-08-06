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Жители Грузии заложили в ломбарды украшений на 1,6 миллиарда

Жители Грузии заложили в ломбарды украшений на 1,6 миллиарда

Sputnik Грузия

Сумма заложенного в ломбарды золота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 33,3% 06.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-06T09:01+0400

2026-08-06T09:01+0400

2026-08-06T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. По данным на конец второго квартала 2026 года, в ломбардах Грузии было заложено золота и других драгоценных металлов на сумму 1,6 миллиарда лари, говорится в отчете микрофинансовых организаций, представленном Национальному банку Грузии.Согласно отчету, стоимость заложенного в ломбардах золота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 33,3%.Ломбардные кредиты, выдаваемые под залог ликвидного имущества (ювелирных изделий, техники и т. д.), составляют 78% кредитного портфеля микрофинансовых организаций. Остальную часть составляют кредиты, обеспеченные недвижимым имуществом и автомобилями.Согласно отчету, всего микрофинансовые организации выдали кредиты на сумму 2,2 миллиарда лари физическим лицам и на 20,5 миллиона лари – юридическим лицам.Ломбардные кредиты отличаются высокой скоростью получения денежных средств и отсутствием необходимости проверки кредитной истории, однако характеризуются более высокими процентными ставками по сравнению с банковскими кредитами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, ломбард