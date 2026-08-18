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Борьба с нелегалами в Грузии: из страны выдворили 67 иностранцев

Борьба с нелегалами в Грузии: из страны выдворили 67 иностранцев

Sputnik Грузия

Решение о выдворении иностранных граждан из Грузии принимается как Департаментом миграции МВД, так и судом 18.08.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Департамент миграции за последние несколько дней выдворил из страны 67 иностранцев, незаконно находившихся на территории Грузии, сообщило МВД. Среди них – граждане Турции, Индии, Египта, России, Азербайджана, Кубы, Армении, Пакистана, Узбекистана, Беларуси, Туркменистана, Ливана, Молдовы, Непала, Нигерии, Шри-Ланки, Китая и других стран. Все они превысили разрешенные сроки пребывания в Грузии и находились в стране без законных оснований. "В соответствии с действующим законодательством выдворенным иностранцам запрещен повторный въезд на территорию Грузии", – говорится в сообщении МВД страны. Решение о выдворении иностранных граждан из Грузии принимается как Департаментом миграции МВД, так и судом. Законодательство также предусматривает запрет на повторный въезд в страну для лиц, подвергшихся выдворению. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от двух до пяти лет. Данное ограничение не применяется к тем, кто покинул страну добровольно. В первом квартале 2026 года власти Грузии уже выдворили из страны 904 иностранца – наибольшую группу среди них составили граждане Турции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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