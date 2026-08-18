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До окончания приема заявок на премию "Евразия" осталось меньше двух недель
До окончания приема заявок на премию "Евразия" осталось меньше двух недель
Sputnik Грузия
Организаторы призывают подать заявку вовремя, чтобы кураторы успели помочь в ее доработке 18.08.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ,18 авг — Sputnik. Организаторы Международной премии "Евразия" – награды за вклад в развитие сотрудничества и традиционных ценностей стран Евразии – напоминают, что до конца сроков приема заявок остается две недели – до 30 августа.В 2026 году в премии появился ряд нововведений: очная презентация проектов перед жюри в Москве, обучающая программа с наставничеством и практикумами от экспертов, помощь кураторов в доработке заявки, а также встречи с финалистами для обмена опытом и сотрудничества.Кроме того, победители будут интегрированы в экосистему АНО "Евразия" и получат возможность стать частью экспертного сообщества и амбассадорами премии. Также организаторы вводят реферальную программу, по которой участники смогут получать баллы за медийную активность.Помимо этого, участники получат признание и выход на международный уровень, медиаподдержку и новые возможности для развития своего проекта.Победителям вручат главную награду, дипломы и денежные призы в каждой номинации: за 1-е место – 1 млн рублей, за 2-е место – 500 тысяч рублей, за 3-е место – 200 тысяч рублей. Церемония награждения состоится 15 октября.Организаторы призывают подать заявку вовремя, чтобы кураторы успели помочь в ее доработке. Подробная информация – на сайте премии и в телеграм-канале "Премия "Евразия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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в мире, россия, москва
в мире, россия, москва

До окончания приема заявок на премию "Евразия" осталось меньше двух недель

17:35 18.08.2026 (обновлено: 20:25 18.08.2026)
© photo : Национальный центр "Россия"Церемония награждения премии "Евразия"
Церемония награждения премии Евразия - Sputnik Грузия, 1920, 18.08.2026
© photo : Национальный центр "Россия"
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Организаторы призывают подать заявку вовремя, чтобы кураторы успели помочь в ее доработке
ТБИЛИСИ,18 авг — Sputnik. Организаторы Международной премии "Евразия" – награды за вклад в развитие сотрудничества и традиционных ценностей стран Евразии – напоминают, что до конца сроков приема заявок остается две недели – до 30 августа.
В 2026 году в премии появился ряд нововведений: очная презентация проектов перед жюри в Москве, обучающая программа с наставничеством и практикумами от экспертов, помощь кураторов в доработке заявки, а также встречи с финалистами для обмена опытом и сотрудничества.
Кроме того, победители будут интегрированы в экосистему АНО "Евразия" и получат возможность стать частью экспертного сообщества и амбассадорами премии. Также организаторы вводят реферальную программу, по которой участники смогут получать баллы за медийную активность.
Премия Евразия – шанс заявить о себе - Sputnik Грузия, 1920, 14.07.2026
Пресс-центр Sputnik Грузия
Премия "Евразия" – шанс заявить о себе
14 июля, 18:56
Помимо этого, участники получат признание и выход на международный уровень, медиаподдержку и новые возможности для развития своего проекта.
Победителям вручат главную награду, дипломы и денежные призы в каждой номинации: за 1-е место – 1 млн рублей, за 2-е место – 500 тысяч рублей, за 3-е место – 200 тысяч рублей. Церемония награждения состоится 15 октября.
Организаторы призывают подать заявку вовремя, чтобы кураторы успели помочь в ее доработке. Подробная информация – на сайте премии и в телеграм-канале "Премия "Евразия".
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