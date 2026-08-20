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Патрульная полиция получила право на проверку легальности работы иностранцев в Грузии
Патрульная полиция получила право на проверку легальности работы иностранцев в Грузии
Sputnik Грузия
Теперь проверять документы у трудовых мигрантов на месте, а не только по запросу, смогут и патрульные 20.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-20T11:58+0400
2026-08-20T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Патрульная полиция Грузии, наравне с департаментом миграции, получила право на проверку легальности работы иностранных граждан, соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте "Законодательного вестника Грузии". Согласно действующему в Грузии закону, все иностранные граждане, работающие непосредственно в Грузии либо с клиентами из Грузии, обязаны получать разрешение на работу и соответствующий вид на жительство. Без трудового вида на жительство разрешение на работу аннулируется. Частные грузинские компании при приеме иностранцев на работу должны обосновать отсутствие в стране соответствующих местных квалифицированных кадров. Сразу после получения разрешения на работу иностранцы обязаны обратиться за видом на жительство по трудовому основанию. Если иностранец этого не сделает, он автоматически лишится разрешения на работу. Штраф за нелегальную работу составляет 2 тысячи лари (около 770 долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, трудовые мигранты, миграция, мигранты, миграционная политика, указы по миграции, миграционные новости грузии сегодня, трудоустройство
грузия, новости, общество, трудовые мигранты, миграция, мигранты, миграционная политика, указы по миграции, миграционные новости грузии сегодня, трудоустройство
Патрульная полиция получила право на проверку легальности работы иностранцев в Грузии
11:58 20.08.2026 (обновлено: 12:05 20.08.2026)
Теперь проверять документы у трудовых мигрантов на месте, а не только по запросу, смогут и патрульные
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Патрульная полиция Грузии, наравне с департаментом миграции, получила право на проверку легальности работы иностранных граждан, соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте "Законодательного вестника Грузии".
Согласно действующему в Грузии закону, все иностранные граждане, работающие непосредственно в Грузии либо с клиентами из Грузии, обязаны получать разрешение на работу и соответствующий вид на жительство. Без трудового вида на жительство разрешение на работу аннулируется.
Частные грузинские компании при приеме иностранцев на работу должны обосновать отсутствие в стране соответствующих местных квалифицированных кадров.
Сразу после получения разрешения на работу иностранцы обязаны обратиться за видом на жительство по трудовому основанию. Если иностранец этого не сделает, он автоматически лишится разрешения на работу.
Штраф за нелегальную работу составляет 2 тысячи лари (около 770 долларов).