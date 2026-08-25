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Более 34 тысяч абитуриентов получили право на обучение в вузах и профучилищах Грузии

Более 34 тысяч абитуриентов получили право на обучение в вузах и профучилищах Грузии

Sputnik Грузия

В 2026 году для участия в Единых национальных экзаменах зарегистрировались более 43 тысяч абитуриентов 25.08.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Право на обучение в высших и профессиональных учебных учреждениях Грузии по результатам Единых национальных экзаменов получили 34 150 абитуриентов, информацию опубликовал Национальный центр экзаменов и оценок. В рамках реформы высшего образования в 2026 году абитуриентам была предоставлена возможность наряду с любым количеством выбранных ими программ высшего образования также выбирать программы профессионального образования. При этом государство профинансирует тех абитуриентов, которые получили право на обучение в учрежденных государством высших и профессиональных образовательных учреждениях. Согласно опубликованным данным, на бакалавриате будет учиться 29 481 абитуриент. Из них 17 862 зачислены в государственные высшие образовательные учреждения, а 11 619 – в частные вузы. Право продолжить обучение по профессиональным образовательным программам получил 3 141 абитуриент: 1 322 – в государственных профессиональных училищах, 1 819 – в частных. На программу подготовки по грузинскому языку зачислены 1 528 абитуриентов: 1 495 – в государственные высшие образовательные учреждения, 33 – в частные. Чтобы узнать, получил ли абитуриент право на обучение по соответствующей образовательной программе, необходимо зайти на сайт online.naec.ge и указать свой номер и пароль. ЕНЭ стартовали в Грузии 2 июля и продолжались до 22 июля. Абитуриенты сдавали три экзамена: два обязательных (грузинский язык и литература), иностранный язык и один предмет по выбору вуза. В 2026 году для участия в Единых национальных экзаменах зарегистрировались более 43 тысяч абитуриентов. Явка на экзамены составила около 90%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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