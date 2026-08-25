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"Что бы ни сделал – его очерняют": в "Грузинской мечте" заступились за Иванишвили
"Что бы ни сделал – его очерняют": в "Грузинской мечте" заступились за Иванишвили
Sputnik Грузия
За переносом лечебного центра оппозиция увидела личный интерес Иванишвили в Абастумани, но в правящей партии и руководстве самого центра называют это... 25.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-25T15:55+0400
2026-08-25T15:55+0400
2026-08-25T15:55+0400
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Представители правящей партии "Грузинская мечта" раскритиковали заявление лидера оппозиционной партии "Федералисты" Тамар Чергoлеишвили об Абастуманском легочном центре и обвинили ее в попытке очернить благотворительную деятельность Бидзины Иванишвили. Ранее Тамар Чергoлеишвили раскритиковала перенос Абастуманского легочного центра на новую территорию, заявив, что прежнее место было более подходящим для размещения центра. Она также связала перенос с приобретением Бидзиной Иванишвили частной собственности в Абастумани. По его словам, прежние власти не заботились об улучшении инфраструктуры Абастумани, тогда как Иванишвили начал восстанавливать разрушенную инфраструктуру за счет собственных инвестиций. Критика в адрес Иванишвили является не просто неблагодарностью, а проявлением "злобы" и "зависти", заявил в свою очередь председатель парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам Давид Матикашвили. По его словам, грузинское общество знает, какую благотворительную деятельность вел Иванишвили и почему против него ведется критическая кампания. Ранее директор Абастуманского легочного центра Реваз Жгенти назвал заявление Чергoлеишвили спекуляцией. По его словам, старые здания центра находились в аварийном состоянии и представляли угрозу для пациентов и персонала, а новое место было специально выбрано с учетом циркуляции воздуха. Жгенти отметил, что в новой локации происходит смешение воздушных потоков трех ущелий, а окружающие лиственные и хвойные насаждения формируют особый микроклимат. История курорта Абастумани Курорт Абастумани основан в середине XIX века. Разные формы туберкулеза и сопутствующие ему заболевания, туберкулезные плевриты, хронический бронхит и легкая форма бронхиальной астмы – людям с этими заболеваниями рекомендован отдых на курорте Абастумани, расположенном в Адигенском районе в 235 километрах от Тбилиси. Курорт находится на высоте 1200-1500 метров над уровнем моря. Кроме того, курорт Абастумани известен своими термальными источниками. Минеральная вода, температура которой достигает 40 градусов, в основном используется для принятия ванн. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, абастумани, бидзина иванишвили, тамара черголеишвили
политика, грузия, новости, абастумани, бидзина иванишвили, тамара черголеишвили
"Что бы ни сделал – его очерняют": в "Грузинской мечте" заступились за Иванишвили
За переносом лечебного центра оппозиция увидела личный интерес Иванишвили в Абастумани, но в правящей партии и руководстве самого центра называют это спекуляцией, ссылаясь на аварийное состояние старых зданий
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Представители правящей партии "Грузинская мечта" раскритиковали заявление лидера оппозиционной партии "Федералисты" Тамар Чергoлеишвили об Абастуманском легочном центре и обвинили ее в попытке очернить благотворительную деятельность Бидзины Иванишвили.
Ранее Тамар Чергoлеишвили раскритиковала перенос Абастуманского легочного центра на новую территорию, заявив, что прежнее место было более подходящим для размещения центра. Она также связала перенос с приобретением Бидзиной Иванишвили частной собственности в Абастумани.
"Эта кампания служит тому, чтобы обязательно его "очернить", что бы ни сделал господин Бидзина. Они получили такую директиву от своих хозяев. Когда он делает такие шаги, в том числе в Абастумани, а у оппозиции нет аргументов, они примешивают какую-то ложь", – заявил Шарманашвили.
По его словам, прежние власти не заботились об улучшении инфраструктуры Абастумани, тогда как Иванишвили начал восстанавливать разрушенную инфраструктуру за счет собственных инвестиций.
"Ни одна власть не заботилась о том, чтобы улучшить там инфраструктуру. Кто им мешал?! Этот человек (Иванишвили – ред.) сделал все это – начал заново восстанавливать разрушенную и уничтоженную инфраструктуру за счет собственных инвестиций", – отметил депутат.
Критика в адрес Иванишвили является не просто неблагодарностью, а проявлением "злобы" и "зависти", заявил в свою очередь председатель парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам Давид Матикашвили.
"Их заявления и нападки – это не просто недальновидность или неблагодарность. Здесь очень большое зло, злоба и зависть по отношению к Грузии и к тем благам, которые Бидзина Иванишвили сделал для собственного народа, к благотворительным делам, список которых неисчерпаем", – сказал Матикашвили.
По его словам, грузинское общество знает, какую благотворительную деятельность вел Иванишвили и почему против него ведется критическая кампания.
Ранее директор Абастуманского легочного центра Реваз Жгенти назвал заявление Чергoлеишвили спекуляцией. По его словам, старые здания центра находились в аварийном состоянии и представляли угрозу для пациентов и персонала, а новое место было специально выбрано с учетом циркуляции воздуха.
Жгенти отметил, что в новой локации происходит смешение воздушных потоков трех ущелий, а окружающие лиственные и хвойные насаждения формируют особый микроклимат.
История курорта Абастумани
Курорт Абастумани основан в середине XIX века. Разные формы туберкулеза и сопутствующие ему заболевания, туберкулезные плевриты, хронический бронхит и легкая форма бронхиальной астмы – людям с этими заболеваниями рекомендован отдых на курорте Абастумани, расположенном в Адигенском районе в 235 километрах от Тбилиси. Курорт находится на высоте 1200-1500 метров над уровнем моря.
Абастумани – поселок городского типа с горным воздухом, содержащим частички вековых пихт и елей. Именно они наделяют воздух Абастумани лечебными свойствами, особенно необходимыми людям с заболеваниями легких.
Кроме того, курорт Абастумани известен своими термальными источниками. Минеральная вода, температура которой достигает 40 градусов, в основном используется для принятия ванн.