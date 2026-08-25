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Мост Веры: Грузия и Россия обменяются сотнями икон в рамках проекта "Молимся вместе"
Мост Веры: Грузия и Россия обменяются сотнями икон в рамках проекта "Молимся вместе"
Sputnik Грузия
Федеральная Грузинская национально-культурная автономия России (Грузины России) объявляет о старте самого масштабного духовного проекта в современной истории... 25.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-25T17:38+0400
2026-08-25T17:38+0400
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культура
россия
давид цецхладзе
русская православная церковь
грузинская православная церковь
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Инициатива "Молимся вместе" призвана стать мощным цивилизационным ответом на вызовы современности, объединив братские народы России и Грузии на фундаменте общей веры и тысячелетних традиций, говорится в заявлении Грузинской ФНКА России. В автономии отмечают, что в условиях глобальной турбулентности проект "Молимся вместе" демонстрирует, что народная дипломатия и общие духовно-нравственные ценности являются прочной основой для укрепления братства. Центральным элементом проекта станет написание и торжественная передача икон "Дружба народов России и Грузии". На святых образах изображены два великих подвижника: преподобный Гавриил (Ургебадзе) – святой Грузинской православной церкви и преподобный Серафим Саровский – один из самых почитаемых святых Русской православной церкви. Инициатива создания уникальной иконографии принадлежит группе энтузиастов во главе с православным журналистом и режиссером Константином Церцвадзе. Важно отметить, что этот замысел получил личное благословение Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II еще в 2018 году, что придает проекту особый духовный статус. Проект выходит далеко за рамки единичной акции. По словам президента Грузинской ФНКА России, члена Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Давида Цецхладзе, "Молимся вместе" станет одной из самых масштабных православных акций в новейшей истории российско-грузинских отношений. В Грузии уже завершено написание первой партии икон. Святые образы готовы к отправке в Россию, где будут переданы в дар храмам Русской православной церкви. Подчеркивается, что на данный момент проект реализуется исключительно на личные средства руководителей грузинских общин из различных регионов России, что свидетельствует о глубокой искренности и неформальном подходе организаторов. В дальнейшем планируется привлечение широкого круга неравнодушных граждан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, культура, россия, давид цецхладзе, русская православная церковь, грузинская православная церковь, грузинская диаспора россии
грузия, культура, россия, давид цецхладзе, русская православная церковь, грузинская православная церковь, грузинская диаспора россии
Мост Веры: Грузия и Россия обменяются сотнями икон в рамках проекта "Молимся вместе"
17:38 25.08.2026 (обновлено: 17:57 25.08.2026)
Федеральная Грузинская национально-культурная автономия России (Грузины России) объявляет о старте самого масштабного духовного проекта в современной истории двух государств
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Инициатива "Молимся вместе" призвана стать мощным цивилизационным ответом на вызовы современности, объединив братские народы России и Грузии на фундаменте общей веры и тысячелетних традиций, говорится в заявлении Грузинской ФНКА России.
В автономии отмечают, что в условиях глобальной турбулентности проект "Молимся вместе" демонстрирует, что народная дипломатия и общие духовно-нравственные ценности являются прочной основой для укрепления братства.
Центральным элементом проекта станет написание и торжественная передача икон "Дружба народов России и Грузии". На святых образах изображены два великих подвижника: преподобный Гавриил (Ургебадзе) – святой Грузинской православной церкви и преподобный Серафим Саровский – один из самых почитаемых святых Русской православной церкви.
Инициатива создания уникальной иконографии принадлежит группе энтузиастов во главе с православным журналистом и режиссером Константином Церцвадзе. Важно отметить, что этот замысел получил личное благословение Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II еще в 2018 году, что придает проекту особый духовный статус.
Проект выходит далеко за рамки единичной акции. По словам президента Грузинской ФНКА России, члена Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Давида Цецхладзе, "Молимся вместе" станет одной из самых масштабных православных акций в новейшей истории российско-грузинских отношений.
"Мы не просто обмениваемся дарами. Мы соединяем небесных покровителей наших народов, чтобы показать: духовное родство сильнее любых политических обстоятельств. Запланирован обмен сотнями православных икон – из Грузии в Россию и обратно. Это создает исторический прецедент", – заявил Давид Цецхладзе.
В Грузии уже завершено написание первой партии икон. Святые образы готовы к отправке в Россию, где будут переданы в дар храмам Русской православной церкви. Подчеркивается, что на данный момент проект реализуется исключительно на личные средства руководителей грузинских общин из различных регионов России, что свидетельствует о глубокой искренности и неформальном подходе организаторов. В дальнейшем планируется привлечение широкого круга неравнодушных граждан.