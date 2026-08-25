https://sputnik-georgia.ru/20260825/rossiyskie-figuristy-smenili-sportivnoe-grazhdanstvo-i-budut-vystupat-za-gruziyu-300281226.html

Российские фигуристы сменили спортивное гражданство и будут выступать за Грузию

Российские фигуристы сменили спортивное гражданство и будут выступать за Грузию

Sputnik Грузия

В прошлом сезоне пара стала бронзовым призером юниорского этапа Гран-при России, а на первенстве юниоров заняла шестое место 25.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-25T14:44+0400

2026-08-25T14:44+0400

2026-08-25T14:44+0400

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успехи грузинских фигуристов в мире

фигурное катание

федерации фигурного катания на коньках россии

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Российские фигуристы Злата Камалова и Данил Панов, выступающие в парном катании, с этого сезона будут представлять Грузию, сообщили в Федерации фигурного катания Грузии. В прошлом сезоне пара стала бронзовым призером юниорского этапа Гран-при России, а на первенстве юниоров заняла шестое место. "Знакомьтесь с новыми членами нашей сборной – Златой Камаловой и Данилом Пановым, которые входят в команду одного из заслуженных тренеров сборной Павла Слюсаренко. Данил и Злата будут выступать в категории спортивных пар, и совсем скоро состоится их дебют на этапе юниорского Гран-при!" – сообщили в федерации. Слюсаренко ранее тренировал членов сборной Грузии Луку Берулава и Анастасию Метелкину. Эта пара принесла стране первую в истории медаль на зимних Олимпийских играх – долгожданное серебро. Как сообщили 23 августа российские СМИ, пара Берулава – Метелкина официально перешла в команду тренера Этери Тутберидзе. Сборная Грузии по фигурному катанию в последние годы добилась нескольких исторических результатов – первая медаль на Олимпиаде, на чемпионате мира. Большинство ее членов тренируется в России. Президент Грузии Михаил Кавелашвили вскоре после Олимпиады в Милане наградил членов национальной сборной страны по фигурному катанию и представителей федерации орденами Чести. Были награждены члены сборной: Лука Берулава, Анастасия Метелкина, Анастасия Губанова, Ника Эгадзе, личный тренер Берулава и Метелкиной Павел Слюсаренко, личный тренер Ники Эгадзе Этери Тутберидзе, президент Федерации фигурного катания Мариам Гиоргобиани и судья по фигурному катанию международной категории Саломе Чигогидзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, милан, этери тутберидзе, ника эгадзе, михаил кавелашвили, успехи грузинских фигуристов в мире, фигурное катание, федерации фигурного катания на коньках россии