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До конца приема заявок на премию "Евразия" осталось три дня
До конца приема заявок на премию "Евразия" осталось три дня
Sputnik Грузия
Участники получат признание и выход на международный уровень, медиаподдержку и новые возможности для развития своего проекта, отмечают авторы премии 26.08.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Организаторы Международной премии "Евразия" – награды за вклад в развитие сотрудничества и традиционных ценностей стран Евразии – напоминают, что до конца сроков приема заявок остается три дня – дедлайн 30 августа.В 2026 году в премии появился ряд нововведений: очная презентация проектов перед жюри в Москве, обучающая программа с наставничеством и практикумами от экспертов, помощь кураторов в доработке заявки, а также встречи с финалистами для обмена опытом и сотрудничества.Кроме того, победители будут интегрированы в экосистему АНО "Евразия" и получат возможность стать частью экспертного сообщества и амбассадорами премии. Также организаторы вводят реферальную программу, по которой участники смогут получать баллы за медийную активность.Помимо этого, участники получат признание и выход на международный уровень, медиаподдержку и новые возможности для развития своего проекта.Победителям вручат главную награду, дипломы и денежные призы в каждой номинации: за 1-е место – 1 млн рублей, за 2-е место – 500 тысяч рублей, за 3-е место – 200 тысяч рублей. Церемония награждения состоится 15 октября.Организаторы призывают подать заявку вовремя, чтобы кураторы успели помочь в ее доработке. Подробная информация – на сайте премии и в телеграм-канале "Премия "Евразия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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До конца приема заявок на премию "Евразия" осталось три дня
15:50 26.08.2026 (обновлено: 16:19 26.08.2026)
Участники получат признание и выход на международный уровень, медиаподдержку и новые возможности для развития своего проекта, отмечают авторы премии
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Организаторы Международной премии "Евразия" – награды за вклад в развитие сотрудничества и традиционных ценностей стран Евразии – напоминают, что до конца сроков приема заявок остается три дня – дедлайн 30 августа.
В 2026 году в премии появился ряд нововведений: очная презентация проектов перед жюри в Москве, обучающая программа с наставничеством и практикумами от экспертов, помощь кураторов в доработке заявки, а также встречи с финалистами для обмена опытом и сотрудничества.
Кроме того, победители будут интегрированы в экосистему АНО "Евразия" и получат возможность стать частью экспертного сообщества и амбассадорами премии. Также организаторы вводят реферальную программу, по которой участники смогут получать баллы за медийную активность.
Помимо этого, участники получат признание и выход на международный уровень, медиаподдержку и новые возможности для развития своего проекта.
Победителям вручат главную награду, дипломы и денежные призы в каждой номинации: за 1-е место – 1 млн рублей, за 2-е место – 500 тысяч рублей, за 3-е место – 200 тысяч рублей. Церемония награждения состоится 15 октября.
Организаторы призывают подать заявку вовремя, чтобы кураторы успели помочь в ее доработке. Подробная информация – на сайте
премии и в телеграм-канале "Премия "Евразия".