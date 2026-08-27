https://sputnik-georgia.ru/20260827/pervyy-shag-k-karere-v-gruzii-otkroyut-tysyachi-oplachivaemykh-stazhirovok-dlya-molodezhi-300316704.html

Первый шаг к карьере: в Грузии откроют тысячи оплачиваемых стажировок для молодежи

Первый шаг к карьере: в Грузии откроют тысячи оплачиваемых стажировок для молодежи

Sputnik Грузия

С 1 сентября власти откроют прием заявок примерно на 3 000 мест для оплачиваемой стажировки в госструктурах и муниципалитетах 27.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-27T12:52+0400

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2026-08-27T12:52+0400

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Программа оплачиваемых стажировок в государственных структурах позволит участникам углубить теоретические знания и одновременно получить практический опыт, необходимый для дальнейшего профессионального развития, заявил глава администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани.Инициатором введения программы стажировок в госведомствах является премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По его словам, она даст молодежи уникальную возможность трудоустроиться. Программа действует с 2024 года.По его словам, в программу включены вакансии не только в государственных учреждениях, но и в муниципалитетах регионов.Жоржолиани отметил, что по просьбе правительства муниципалитеты дополнительно выделили места для стажеров – выпускников вузов, студентов магистратуры и выпускников магистратуры."Важно, чтобы молодежь имела возможность пройти стажировку в своем регионе, в своем муниципалитете и получить опыт", – заявил Жоржолиани.В госучреждениях Грузии, а также в организациях – юридических лицах публичного и частного права – с 1 октября по 31 декабря 2026 года можно будет пройти оплачиваемую стажировку.Подать заявку на участие в конкурсе можно будет с 1 по 10 сентября 2026 года. Планируется объявить около трех тысяч вакансий для оплачиваемой стажировки. Заявки будут приниматься через сайт администрации правительства Грузии – vacancy.hr.gov.ge.Пройти стажировку сможет тот, кто учится на первой ступени высшего образования и находится на выпускном курсе либо обучается на второй ступени, а также тот, кто завершил первую или вторую ступень высшего образования в весеннем семестре 2025-2026 учебного года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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