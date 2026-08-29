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Масштабное обновление: аэропорты Местиа и Телави получат новые терминалы
Масштабное обновление: аэропорты Местиа и Телави получат новые терминалы
Sputnik Грузия
Каждый из терминалов будет рассчитан на обслуживание до 50 тысяч пассажиров в год 29.08.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Объединение аэропортов Грузии объявило тендеры на строительство новых современных терминалов в региональных аэропортах Местиа (регион Самегрело – Земо Сванети) и Телави (регион Кахети), говорится в сообщении объединения. Правительство Грузии планирует масштабную модернизацию авиационной инфраструктуры на фоне растущего туристического потока. Речь о расширении всех трех международных аэропортов страны в Тбилиси, Батуми и Кутаиси, а также развитии региональных аэропортов. Срок строительства пассажирского терминала в аэропорту имени Царицы Тамар в Местиа составляет 24 месяца, а в аэропорту Телави – 21 месяц. По информации объединения, новые терминалы улучшат обслуживание пассажиров, поспособствуют развитию туризма и увеличению внутренней мобильности в регионах. Действующий терминал аэропорта Местиа имеет небольшие размеры и в условиях возросшего пассажиропотока уже не может полностью удовлетворить существующий спрос. Строительство нового терминала улучшит условия обслуживания пассажиров и позволит аэропорту эффективно справляться с увеличившимся потоком путешественников. Архитектурную концепцию нового терминала в Телави разработала компания "Хмаладзе Архитекторы", победившая в соответствующем конкурсе. Проект предусматривает создание современной функциональной пассажирской инфраструктуры. В архитектурном решении учтены ландшафт Кахети и характерные особенности региона. Оба проекта развития аэропортов Телави и Местиа являются частью единого видения развития региональных аэропортов Грузии и служат их интеграции в единую авиационную сеть страны. Их реализация будет способствовать улучшению внутренней авиасвязанности страны, повышению доступности воздушного транспорта в Сванети и Кахети и развитию туристических и деловых потоков в регионе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, новости, местия, телави, самегрело-земо сванети, объединение аэропортов грузии
грузия, экономика, новости, местия, телави, самегрело-земо сванети, объединение аэропортов грузии
Масштабное обновление: аэропорты Местиа и Телави получат новые терминалы
Каждый из терминалов будет рассчитан на обслуживание до 50 тысяч пассажиров в год
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Объединение аэропортов Грузии объявило тендеры на строительство новых современных терминалов в региональных аэропортах Местиа (регион Самегрело – Земо Сванети) и Телави (регион Кахети), говорится в сообщении объединения.
Правительство Грузии планирует масштабную модернизацию авиационной инфраструктуры на фоне растущего туристического потока. Речь о расширении всех трех международных аэропортов страны в Тбилиси, Батуми и Кутаиси, а также развитии региональных аэропортов.
"Каждый из них будет рассчитан на обслуживание до 50 тысяч пассажиров в год, что позволит справиться с растущим турпотоком и значительно повысить внутреннюю мобильность в стране", – говорится в сообщении.
Срок строительства пассажирского терминала в аэропорту имени Царицы Тамар в Местиа составляет 24 месяца, а в аэропорту Телави – 21 месяц.
По информации объединения, новые терминалы улучшат обслуживание пассажиров, поспособствуют развитию туризма и увеличению внутренней мобильности в регионах.
Действующий терминал аэропорта Местиа имеет небольшие размеры и в условиях возросшего пассажиропотока уже не может полностью удовлетворить существующий спрос. Строительство нового терминала улучшит условия обслуживания пассажиров и позволит аэропорту эффективно справляться с увеличившимся потоком путешественников.
Концепт-дизайн нового терминала в Местиа разработала компания Green Studio, победившая в архитектурном конкурсе. При подготовке проекта были учтены климатические условия Сванети, особенности местной архитектуры и существующая инфраструктура.
Архитектурную концепцию нового терминала в Телави разработала компания "Хмаладзе Архитекторы", победившая в соответствующем конкурсе. Проект предусматривает создание современной функциональной пассажирской инфраструктуры. В архитектурном решении учтены ландшафт Кахети и характерные особенности региона.
Оба проекта развития аэропортов Телави и Местиа являются частью единого видения развития региональных аэропортов Грузии и служат их интеграции в единую авиационную сеть страны.
Их реализация будет способствовать улучшению внутренней авиасвязанности страны, повышению доступности воздушного транспорта в Сванети и Кахети и развитию туристических и деловых потоков в регионе.