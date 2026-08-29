https://sputnik-georgia.ru/20260829/potreblenie-piva-v-gruzii-prodolzhaet-bit-rekordy-300340289.html

Потребление пива в Грузии продолжает бить рекорды

Потребление пива в Грузии продолжает бить рекорды

Sputnik Грузия

В среднем один житель Грузии старше 15 лет потребил в 2025 году 45 литров пива, тогда как в 2024 году – 46 литров 29.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-29T09:01+0400

2026-08-29T09:01+0400

2026-08-29T09:01+0400

грузия

новости

экономика

пиво

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23178/27/231782731_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_9124833b647e44f24f6e287728b6c7ab.jpg

ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Потребление пива в Грузии достигло нового исторического максимума в 2025 году, говорится в исследовании рынка пива TBC Capital. По данным аналитиков, в 2025 году жители Грузии потребили 141 миллион литров пива, тогда как в 2024 году – 138 миллионов литров. При этом доля потребления импортного пива за год лет выросла с 12% до 16%. В среднем один житель Грузии старше 15 лет потребил в 2025 году 45 литров пива, тогда как в 2024 году – 46 литров. По данным исследователей, пиво в Грузию завозится из Германии, России, Нидерландов, Турции и Украины. Между тем Грузия продает производимое у себя пиво в Казахстан, Россию, Армению, Азербайджан и Израиль. При этом средняя экспортная цена на пиво в 2025 году практически не изменилась по сравнению с предыдущим годом, как и цена на импортированное пиво, и составила 1,1 доллара и 1,2 доллара за литр соответственно. При этом, как отмечают аналитики, ожидается, что на ключевых рынках, в отраслях FMCG и HORECA в ближайшие годы сохранятся устойчивые темпы роста. Что касается безалкогольных напитков, то, по данным исследователей, местное производство безалкогольных напитков стабильно растет как в абсолютном, так и в стоимостном выражении, и ожидается, что в текущем году превысит миллиард лари. Внутренний спрос на безалкогольные напитки в основном удовлетворяется местным производством, что подтверждается почти неизменными объемами импорта в последние годы. Экспорт безалкогольных напитков продолжает расти и в 2025 году достиг 162,3 миллиона литров. Основными потребителями грузинских безалкогольных напитков являются Россия, Азербайджан, Казахстан, Армения и Узбекистан. Что касается импорта, то Грузия завозит безалкогольную продукцию из России, Польши, Турции, Венгрии и Азербайджана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20260219/postavki-piva-iz-rossii-v-gruziyu-dostigli-istoricheskogo-maksimuma-297225137.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, пиво