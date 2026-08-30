В Грузии с 1 сентября расширят основания для отказа в ВНЖ иностранцам
© photo: SputnikТуристы с Метехского моста смотрят на памятник основателю Тбилиси, царю Вахтангу Горгасали и Метехскую церковь
© photo: Sputnik
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Среди новых оснований для отказа во въезде, получении ВНЖ или депортации – не только связи с разведками, экстремистскими или преступными группировками, но и такие административные нарушения, как хулиганство, вождение в нетрезвом виде или ношение ножа
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Новые правила, расширяющие список иностранных граждан, которым может быть отказано в получении ВНЖ в Грузии, и способные стать основанием для их выдворения, вступят в силу с 1 сентября.
Согласно новшеству, прописанному в законе "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства", иностранцу могут отказать во въезде в страну, в предоставлении вида на жительство или даже выдворить из страны в случае нарушения интересов охраны государственной безопасности и/или общественной безопасности.
В частности, теперь под этой формулировкой подразумевается попадание иностранца под следующие критерии:
нахождение лица в Грузии создает угрозу отношениям Грузии с другими государствами или международными организациями;
существует информация о высокой вероятности связи лица со следующими субъектами – вооруженными силами страны или организации, враждебно настроенной к обороне или безопасности Грузии, со службами разведки других стран, террористическими или экстремистскими организациями, организациями, связанными с незаконным оборотом оружия, наркотиков, торговлей людьми и другими преступными группировками;
есть достаточно оснований полагать, что лицо создает угрозу государственной безопасности страны;
лицо привлечено к административной ответственности за потребление наркотиков, в том числе марихуаны, вождение в нетрезвом виде, отказ от проверки на наркотики при управлении автомобилем, неподчинение полиции, словесное оскорбление представителей органов власти, хулиганство, сексуальное преследование, нарушение правил, связанных с проведением акций протеста или оборотом оружия, в том числе ношение ножа.
При выявлении подобных нарушений суды будут принимать решение о депортации иностранного гражданина на основании обращения органов власти. Проверять иностранцев имеет право как патрульная, так и криминальная полиция, а также департамент трудовой миграции.