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В Грузии с 1 сентября расширят основания для отказа в ВНЖ иностранцам

В Грузии с 1 сентября расширят основания для отказа в ВНЖ иностранцам

Sputnik Грузия

Среди новых оснований для отказа во въезде, получении ВНЖ или депортации – не только связи с разведками, экстремистскими или преступными группировками, но и... 30.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-30T09:01+0400

2026-08-30T09:01+0400

2026-08-30T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Новые правила, расширяющие список иностранных граждан, которым может быть отказано в получении ВНЖ в Грузии, и способные стать основанием для их выдворения, вступят в силу с 1 сентября.Согласно новшеству, прописанному в законе "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства", иностранцу могут отказать во въезде в страну, в предоставлении вида на жительство или даже выдворить из страны в случае нарушения интересов охраны государственной безопасности и/или общественной безопасности. В частности, теперь под этой формулировкой подразумевается попадание иностранца под следующие критерии: При выявлении подобных нарушений суды будут принимать решение о депортации иностранного гражданина на основании обращения органов власти. Проверять иностранцев имеет право как патрульная, так и криминальная полиция, а также департамент трудовой миграции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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мигранты, миграционная политика, трудовые мигранты, миграция, миграционные новости грузии сегодня, указы по миграции, грузия, новости, общество