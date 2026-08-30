Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260830/v-gruzii-s-1-sentyabrya-rasshiryat-osnovaniya-dlya-otkaza-v-vnzh-inostrantsam-300346027.html
В Грузии с 1 сентября расширят основания для отказа в ВНЖ иностранцам
В Грузии с 1 сентября расширят основания для отказа в ВНЖ иностранцам
Sputnik Грузия
Среди новых оснований для отказа во въезде, получении ВНЖ или депортации – не только связи с разведками, экстремистскими или преступными группировками, но и... 30.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-30T09:01+0400
2026-08-30T09:01+0400
мигранты
миграционная политика
трудовые мигранты
миграция
миграционные новости грузии сегодня
указы по миграции
грузия
новости
общество
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/01/293996380_0:76:2049:1228_1920x0_80_0_0_6d4ca16068ea2c5384936a40fad3d509.jpg
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Новые правила, расширяющие список иностранных граждан, которым может быть отказано в получении ВНЖ в Грузии, и способные стать основанием для их выдворения, вступят в силу с 1 сентября.Согласно новшеству, прописанному в законе "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства", иностранцу могут отказать во въезде в страну, в предоставлении вида на жительство или даже выдворить из страны в случае нарушения интересов охраны государственной безопасности и/или общественной безопасности. В частности, теперь под этой формулировкой подразумевается попадание иностранца под следующие критерии: При выявлении подобных нарушений суды будут принимать решение о депортации иностранного гражданина на основании обращения органов власти. Проверять иностранцев имеет право как патрульная, так и криминальная полиция, а также департамент трудовой миграции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/01/293996380_0:0:1823:1367_1920x0_80_0_0_cf69650ca1fc7d57a287e244fa26fd02.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мигранты, миграционная политика, трудовые мигранты, миграция, миграционные новости грузии сегодня, указы по миграции, грузия, новости, общество
мигранты, миграционная политика, трудовые мигранты, миграция, миграционные новости грузии сегодня, указы по миграции, грузия, новости, общество

В Грузии с 1 сентября расширят основания для отказа в ВНЖ иностранцам

09:01 30.08.2026
© photo: SputnikТуристы с Метехского моста смотрят на памятник основателю Тбилиси, царю Вахтангу Горгасали и Метехскую церковь
Туристы с Метехского моста смотрят на памятник основателю Тбилиси, царю Вахтангу Горгасали и Метехскую церковь - Sputnik Грузия, 1920, 30.08.2026
© photo: Sputnik
Подписаться
Среди новых оснований для отказа во въезде, получении ВНЖ или депортации – не только связи с разведками, экстремистскими или преступными группировками, но и такие административные нарушения, как хулиганство, вождение в нетрезвом виде или ношение ножа
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Новые правила, расширяющие список иностранных граждан, которым может быть отказано в получении ВНЖ в Грузии, и способные стать основанием для их выдворения, вступят в силу с 1 сентября.
Согласно новшеству, прописанному в законе "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства", иностранцу могут отказать во въезде в страну, в предоставлении вида на жительство или даже выдворить из страны в случае нарушения интересов охраны государственной безопасности и/или общественной безопасности.
В частности, теперь под этой формулировкой подразумевается попадание иностранца под следующие критерии:
нахождение лица в Грузии создает угрозу отношениям Грузии с другими государствами или международными организациями;
существует информация о высокой вероятности связи лица со следующими субъектами – вооруженными силами страны или организации, враждебно настроенной к обороне или безопасности Грузии, со службами разведки других стран, террористическими или экстремистскими организациями, организациями, связанными с незаконным оборотом оружия, наркотиков, торговлей людьми и другими преступными группировками;
есть достаточно оснований полагать, что лицо создает угрозу государственной безопасности страны;
лицо привлечено к административной ответственности за потребление наркотиков, в том числе марихуаны, вождение в нетрезвом виде, отказ от проверки на наркотики при управлении автомобилем, неподчинение полиции, словесное оскорбление представителей органов власти, хулиганство, сексуальное преследование, нарушение правил, связанных с проведением акций протеста или оборотом оружия, в том числе ношение ножа.
При выявлении подобных нарушений суды будут принимать решение о депортации иностранного гражданина на основании обращения органов власти. Проверять иностранцев имеет право как патрульная, так и криминальная полиция, а также департамент трудовой миграции.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0