https://sputnik-georgia.ru/20260831/strukturu-pravitelstva-gruzii-izmenyat-chto-uprazdnyat-i-chto-obedinyat-300368153.html

Структуру правительства Грузии изменят: что упразднят и что объединят

Структуру правительства Грузии изменят: что упразднят и что объединят

Sputnik Грузия

Отказ от создания новой должности власти объяснили уходом Мамуки Мдинарадзе из политики 31.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-31T12:52+0400

2026-08-31T12:52+0400

2026-08-31T12:52+0400

политика

грузия

новости

шалва папуашвили

мамука мдинарадзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/13/264581795_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_11c328aa6878a1aa55c740d2c5d97a70.jpg

ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. В структуре правительства Грузии не будет создана должность государственного министра по вопросам региональной политики, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.По его словам, ранее планировалось создать такую должность после упразднения поста государственного министра по координации правоохранительных органов. Однако теперь власти отказались от этой идеи."Должность государственного министра по координации правоохранительных органов будет упразднена, при этом должность по координации регионального направления создаваться не будет", — заявил Папуашвили.Он пояснил, что решение о создании новой должности изначально было связано с политическим весом, знаниями и опытом Мамуки Мдинарадзе. По словам Папуашвили, Мдинарадзе успешно выполнял возложенную на него функцию координации правоохранительных органов, и власти хотели применить такой же подход в региональном направлении."Поскольку он принял решение уйти из политики, необходимость в создании этой должности отпала", — заявил Папуашвили.По словам председателя парламента, также обсуждается объединение Министерства регионального развития и Министерства инфраструктуры. Обсуждение этого вопроса может состояться на следующей сессионной неделе.Ранее было объявлено о создании должности государственного министра по вопросам региональной политики. Предполагалось, что ее займет Мамука Мдинарадзе, однако несколько дней назад он заявил об уходе из политики.Министерство регионального развития и Министерство инфраструктуры ранее функционировали как единое ведомство, однако в апреле 2025 года были разделены. В сентябре текущего года планировалось полностью упразднить Министерство регионального развития.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, шалва папуашвили, мамука мдинарадзе