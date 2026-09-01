В Грузии растет объем иностранных инвестиций – видео

В первом квартале 2026 года объем прямых иностранных инвестиций в Грузию составил $271,2 млн, увеличившись на 47,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



За весь 2025 год объем прямых иностранных инвестиций вырос до 1,9 млрд долларов – это на 19,3% больше, чем в 2024 году, и на 12,5% выше ожидаемых показателей. Об этом сообщает Национальная служба статистики "Сакстат". При этом в 2025 году 82,5% от общего объема вложений – это реинвестиции ($1,57 млрд).