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В Грузии растет объем иностранных инвестиций – видео
В Грузии растет объем иностранных инвестиций – видео
Sputnik Грузия
Иностранные инвестиции в Грузию демонстрируют значительный рост 01.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-01T08:35+0400
2026-09-01T08:35+0400
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В первом квартале 2026 года объем прямых иностранных инвестиций в Грузию составил $271,2 млн, увеличившись на 47,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.За весь 2025 год объем прямых иностранных инвестиций вырос до 1,9 млрд долларов – это на 19,3% больше, чем в 2024 году, и на 12,5% выше ожидаемых показателей. Об этом сообщает Национальная служба статистики "Сакстат". При этом в 2025 году 82,5% от общего объема вложений – это реинвестиции ($1,57 млрд).
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , экономика, финансы, инвестиции, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , экономика, финансы, инвестиции, видео
В Грузии растет объем иностранных инвестиций – видео
08:35 01.09.2026 (обновлено: 09:03 01.09.2026)
Иностранные инвестиции в Грузию демонстрируют значительный рост
В первом квартале 2026 года объем прямых иностранных инвестиций в Грузию составил $271,2 млн, увеличившись на 47,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За весь 2025 год объем прямых иностранных инвестиций вырос до 1,9 млрд долларов – это на 19,3% больше, чем в 2024 году, и на 12,5% выше ожидаемых показателей. Об этом сообщает Национальная служба статистики "Сакстат". При этом в 2025 году 82,5% от общего объема вложений – это реинвестиции ($1,57 млрд).