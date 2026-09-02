https://sputnik-georgia.ru/20260902/chto-my-edim-v-gruzii-zakryli-nelegalnye-ptitseboyni-300410655.html

Что мы едим? В Грузии закрыли нелегальные птицебойни

Что мы едим? В Грузии закрыли нелегальные птицебойни

Sputnik Грузия

Проверка выявила не только санитарные нарушения, но и то, что оба предприятия вообще не были официально зарегистрированы для ведения такой деятельности 02.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-02T22:05+0400

2026-09-02T22:05+0400

2026-09-02T22:05+0400

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Два незаконных предприятия по забою птицы выявили сотрудники Национального агентства продовольствия Грузии в селе Каралети Горийского района, говорится в сообщении ведомства. В ходе внеплановой проверки на обоих объектах были выявлены критические нарушения. Кроме того, установлено, что предприниматели осуществляли забой птицы без обязательного признания со стороны агентства и регистрации в Реестре видов экономической деятельности. "В соответствии с законодательством предприниматели были оштрафованы, а производственный процесс на предприятиях приостановлен", – говорится в сообщении агентства. Национальное агентство продовольствия продолжает выявлять незаконные предприятия по всей Грузии и призывает бизнес-операторов соблюдать установленные законодательством требования безопасности пищевых продуктов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

горийский район

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