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Что мы едим? В Грузии закрыли нелегальные птицебойни
Что мы едим? В Грузии закрыли нелегальные птицебойни
Sputnik Грузия
Проверка выявила не только санитарные нарушения, но и то, что оба предприятия вообще не были официально зарегистрированы для ведения такой деятельности 02.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-02T22:05+0400
2026-09-02T22:05+0400
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Два незаконных предприятия по забою птицы выявили сотрудники Национального агентства продовольствия Грузии в селе Каралети Горийского района, говорится в сообщении ведомства. В ходе внеплановой проверки на обоих объектах были выявлены критические нарушения. Кроме того, установлено, что предприниматели осуществляли забой птицы без обязательного признания со стороны агентства и регистрации в Реестре видов экономической деятельности. "В соответствии с законодательством предприниматели были оштрафованы, а производственный процесс на предприятиях приостановлен", – говорится в сообщении агентства. Национальное агентство продовольствия продолжает выявлять незаконные предприятия по всей Грузии и призывает бизнес-операторов соблюдать установленные законодательством требования безопасности пищевых продуктов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, горийский район
грузия, новости, общество, горийский район
Что мы едим? В Грузии закрыли нелегальные птицебойни
Проверка выявила не только санитарные нарушения, но и то, что оба предприятия вообще не были официально зарегистрированы для ведения такой деятельности
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Два незаконных предприятия по забою птицы выявили сотрудники Национального агентства продовольствия Грузии в селе Каралети Горийского района, говорится в сообщении ведомства.
В ходе внеплановой проверки на обоих объектах были выявлены критические нарушения. Кроме того, установлено, что предприниматели осуществляли забой птицы без обязательного признания со стороны агентства и регистрации в Реестре видов экономической деятельности.
"В соответствии с законодательством предприниматели были оштрафованы, а производственный процесс на предприятиях приостановлен", – говорится в сообщении агентства.
Национальное агентство продовольствия продолжает выявлять незаконные предприятия по всей Грузии и призывает бизнес-операторов соблюдать установленные законодательством требования безопасности пищевых продуктов.