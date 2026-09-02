https://sputnik-georgia.ru/20260902/eks-premer-gruzii-zayavil-o-nepopravimom-uscherbe-ot-kobakhidze-i-mdinaradze-300406375.html
Экс-премьер Грузии заявил о "непоправимом ущербе" от Кобахидзе и Мдинарадзе
Экс-премьер Грузии заявил о "непоправимом ущербе" от Кобахидзе и Мдинарадзе
Sputnik Грузия
Гарибашвили настаивает, что опубликованное им письмо подлинное, а изложенные в нем сведения соответствуют действительности 02.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-02T11:51+0400
2026-09-02T11:51+0400
2026-09-02T11:51+0400
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ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Осужденный экс-премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что уход Мамуки Мдинарадзе из политики не отменяет тяжелого ущерба, который он и премьер-министр Ираклий Кобахидзе нанесли стране, гражданам и правящей партии "Грузинская мечта".Гарибашвили отметил, что опубликованное им ранее письмо является подлинным, а изложенные в нем факты соответствуют действительности. По его словам, Мдинарадзе допустил в этой ситуации серьезные ошибки, которые привели не только к его отстранению от должности, но и к уходу из политики.Гарибашвили также рассказал о претензиях, которые ему предъявляли из-за критической статьи о Кобахидзе, опубликованной в газете "Асавал-дасавали" 2 февраля. В статье журналист Дито Чубинидзе взял интервью у бывшего правозащитника Лазаре Джорбенадзе.По словам Гарибашвили, ему высказали подозрение в том, что он мог стоять за публикацией. Экс-премьер утверждает, что отверг эти обвинения и заявил, что подобные "заказные статьи" не являются его почерком.Он также связал эту историю с первым пунктом направленного ему письма, где упоминались Дито Чубинидзе и Ирма Инашвили и говорилось о возникших из-за их активности подозрениях.Гарибашвили заявил, что недавно узнал о самоубийстве Джорбенадзе, который был героем упомянутой статьи. По его словам, "Асавал-дасавали" впоследствии сама ставила под сомнение версию о самоубийстве.Экс-премьер призвал ответить на вопрос о причинах смерти Джорбенадзе и заявил, что в обществе остаются без ответа вопросы о ряде самоубийств, произошедших, по его словам, в период правления Кобахидзе и Мдинарадзе.Ранее Гарибашвили обнародовал несколько писем, в том числе письмо, отправленное ему в июле 2026 года предположительно от Мдинарадзе. В письме утверждалось, что для предотвращения возвращения Гарибашвили в политику против него готовится новое уголовное дело. Сам Мдинарадзе назвал обвинения Гарибашвили абсурдом.Представители правящей партии уверены, что своими письмами из тюрьмы Гарибашвили пытался перетянуть общественное мнение на свою сторону.Генпрокуратура Грузии начала расследование по новому уголовному делу против Гарибашвили 12 августа, до обнародования первого письма.По версии прокуратуры, Гарибашвили, будучи премьер-министром Грузии, получил взятку в размере 750 тысяч лари за покровительство коррупционной схеме и махинациям с тендерами на закупку медицинского оборудования Министерством обороны.Показания против Гарибашвили дали признанные виновными по этому делу экс-министр обороны Джуаншер Бурчуладзе и его родственник Александр Мхеидзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, мамука мдинарадзе, ираклий кобахидзе
политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, мамука мдинарадзе, ираклий кобахидзе
Экс-премьер Грузии заявил о "непоправимом ущербе" от Кобахидзе и Мдинарадзе
Гарибашвили настаивает, что опубликованное им письмо подлинное, а изложенные в нем сведения соответствуют действительности
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Осужденный экс-премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что уход Мамуки Мдинарадзе из политики не отменяет тяжелого ущерба, который он и премьер-министр Ираклий Кобахидзе нанесли стране, гражданам и правящей партии "Грузинская мечта".
Гарибашвили отметил, что опубликованное им ранее письмо является подлинным, а изложенные в нем факты соответствуют действительности. По его словам, Мдинарадзе допустил в этой ситуации серьезные ошибки, которые привели не только к его отстранению от должности, но и к уходу из политики.
"Уход Мдинарадзе из политики не сможет стереть тот тяжелейший и непоправимый ущерб, который был нанесен стране, людям и „Грузинской мечте“ при его участии и участии Ираклия Кобахидзе", — написал Гарибашвили.
Гарибашвили также рассказал о претензиях, которые ему предъявляли из-за критической статьи о Кобахидзе, опубликованной в газете "Асавал-дасавали" 2 февраля. В статье журналист Дито Чубинидзе взял интервью у бывшего правозащитника Лазаре Джорбенадзе.
По словам Гарибашвили, ему высказали подозрение в том, что он мог стоять за публикацией. Экс-премьер утверждает, что отверг эти обвинения и заявил, что подобные "заказные статьи" не являются его почерком.
Он также связал эту историю с первым пунктом направленного ему письма, где упоминались Дито Чубинидзе и Ирма Инашвили и говорилось о возникших из-за их активности подозрениях.
Гарибашвили заявил, что недавно узнал о самоубийстве Джорбенадзе, который был героем упомянутой статьи. По его словам, "Асавал-дасавали" впоследствии сама ставила под сомнение версию о самоубийстве.
Экс-премьер призвал ответить на вопрос о причинах смерти Джорбенадзе и заявил, что в обществе остаются без ответа вопросы о ряде самоубийств, произошедших, по его словам, в период правления Кобахидзе и Мдинарадзе.
Ранее Гарибашвили обнародовал несколько писем, в том числе письмо, отправленное ему в июле 2026 года предположительно от Мдинарадзе. В письме утверждалось, что для предотвращения возвращения Гарибашвили в политику против него готовится новое уголовное дело. Сам Мдинарадзе назвал обвинения Гарибашвили абсурдом.
Представители правящей партии уверены, что своими письмами из тюрьмы Гарибашвили пытался перетянуть общественное мнение на свою сторону.
Генпрокуратура Грузии начала расследование по новому уголовному делу против Гарибашвили 12 августа, до обнародования первого письма.
По версии прокуратуры, Гарибашвили, будучи премьер-министром Грузии, получил взятку в размере 750 тысяч лари за покровительство коррупционной схеме и махинациям с тендерами на закупку медицинского оборудования Министерством обороны.
Показания против Гарибашвили дали признанные виновными по этому делу экс-министр обороны Джуаншер Бурчуладзе и его родственник Александр Мхеидзе.