https://sputnik-georgia.ru/20260902/inostranets-zaderzhan-v-tbilisi-s-krupnoy-partiey-pregabalina-300409098.html

Иностранец задержан в Тбилиси с крупной партией прегабалина

Иностранец задержан в Тбилиси с крупной партией прегабалина

Sputnik Грузия

В багаже задержанного в Тбилисском аэропорту обнаружили 200 таблеток прегабалина 02.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-02T15:55+0400

2026-09-02T15:55+0400

2026-09-02T15:55+0400

происшествия

грузия

новости

тбилиси

тбилисский международный аэропорт

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24888/77/248887755_0:141:1277:859_1920x0_80_0_0_24ac2c15d869a904c78727173118d1be.jpg

ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Иностранный гражданин задержан в Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ввозе в Грузию психотропного вещества в крупном размере, говорится в сообщении МВД Грузии.Задержание провели сотрудники Центрального департамента криминальной полиции МВД и Таможенного департамента Службы доходов Минфина в Тбилисском международном аэропорту.Во время личного досмотра и проверки багажа правоохранители обнаружили и изъяли 200 таблеток психотропного вещества "прегабалин".Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, тбилиси, тбилисский международный аэропорт