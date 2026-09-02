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Иностранец задержан в Тбилиси с крупной партией прегабалина
Иностранец задержан в Тбилиси с крупной партией прегабалина
Sputnik Грузия
В багаже задержанного в Тбилисском аэропорту обнаружили 200 таблеток прегабалина 02.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-02T15:55+0400
2026-09-02T15:55+0400
2026-09-02T15:55+0400
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Иностранный гражданин задержан в Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ввозе в Грузию психотропного вещества в крупном размере, говорится в сообщении МВД Грузии.Задержание провели сотрудники Центрального департамента криминальной полиции МВД и Таможенного департамента Службы доходов Минфина в Тбилисском международном аэропорту.Во время личного досмотра и проверки багажа правоохранители обнаружили и изъяли 200 таблеток психотропного вещества "прегабалин".Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, тбилисский международный аэропорт
происшествия, грузия, новости, тбилиси, тбилисский международный аэропорт
Иностранец задержан в Тбилиси с крупной партией прегабалина
В багаже задержанного в Тбилисском аэропорту обнаружили 200 таблеток прегабалина
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Иностранный гражданин задержан в Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ввозе в Грузию психотропного вещества в крупном размере, говорится в сообщении МВД Грузии.
Задержание провели сотрудники Центрального департамента криминальной полиции МВД и Таможенного департамента Службы доходов Минфина в Тбилисском международном аэропорту.
Во время личного досмотра и проверки багажа правоохранители обнаружили и изъяли 200 таблеток психотропного вещества "прегабалин".
Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.