https://sputnik-georgia.ru/20260902/meriya-tbilisi-pristupaet-k-remontu-ulitsy-chavchavadze-300408853.html

Мэрия Тбилиси приступает к ремонту улицы Чавчавадзе

Мэрия Тбилиси приступает к ремонту улицы Чавчавадзе

Sputnik Грузия

На улице Александра Чавчавадзе заменят подземные коммуникации, а электрокабели и интернет-линии перенесут под землю 02.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-02T21:04+0400

2026-09-02T21:04+0400

2026-09-02T21:04+0400

общество

грузия

новости

тбилиси

каха каладзе

georgian water and power

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24366/28/243662810_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_7e15eec9439d480ebe53b4d29e0314e1.jpg

ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Районная администрация Мтацминда начинает реабилитацию улицы Александра Чавчавадзе, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства. В рамках проекта на улице протяженностью 321 метр полностью обновят дорожную и пешеходную инфраструктуру. Общая площадь работ составит 30 405 кв. м. "В результате работ существующую брусчатку заменят трехслойным асфальтовым покрытием. Также будут обустроены бордюры и тротуары, установлены столбики и ограждения. Существующая инфраструктура будет максимально адаптирована для людей с ограниченными возможностями. В рамках проекта полностью заменят устаревшие подземные коммуникации", – сказал Каладзе. Кроме того, электрические и сетевые кабели будут проложены под землей. Как отметил мэр, к работам по приведению в порядок коммуникаций подключится компания Georgian Water and Power, а вдоль улицы высадят зеленые насаждения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

общество, грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, georgian water and power