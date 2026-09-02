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Мэрия Тбилиси приступает к ремонту улицы Чавчавадзе
Мэрия Тбилиси приступает к ремонту улицы Чавчавадзе
Sputnik Грузия
На улице Александра Чавчавадзе заменят подземные коммуникации, а электрокабели и интернет-линии перенесут под землю 02.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-02T21:04+0400
2026-09-02T21:04+0400
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Районная администрация Мтацминда начинает реабилитацию улицы Александра Чавчавадзе, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства. В рамках проекта на улице протяженностью 321 метр полностью обновят дорожную и пешеходную инфраструктуру. Общая площадь работ составит 30 405 кв. м. "В результате работ существующую брусчатку заменят трехслойным асфальтовым покрытием. Также будут обустроены бордюры и тротуары, установлены столбики и ограждения. Существующая инфраструктура будет максимально адаптирована для людей с ограниченными возможностями. В рамках проекта полностью заменят устаревшие подземные коммуникации", – сказал Каладзе. Кроме того, электрические и сетевые кабели будут проложены под землей. Как отметил мэр, к работам по приведению в порядок коммуникаций подключится компания Georgian Water and Power, а вдоль улицы высадят зеленые насаждения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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общество, грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, georgian water and power
общество, грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, georgian water and power
Мэрия Тбилиси приступает к ремонту улицы Чавчавадзе
На улице Александра Чавчавадзе заменят подземные коммуникации, а электрокабели и интернет-линии перенесут под землю
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Районная администрация Мтацминда начинает реабилитацию улицы Александра Чавчавадзе, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.
В рамках проекта на улице протяженностью 321 метр полностью обновят дорожную и пешеходную инфраструктуру. Общая площадь работ составит 30 405 кв. м.
"В результате работ существующую брусчатку заменят трехслойным асфальтовым покрытием. Также будут обустроены бордюры и тротуары, установлены столбики и ограждения. Существующая инфраструктура будет максимально адаптирована для людей с ограниченными возможностями. В рамках проекта полностью заменят устаревшие подземные коммуникации", – сказал Каладзе.
Кроме того, электрические и сетевые кабели будут проложены под землей.
Как отметил мэр, к работам по приведению в порядок коммуникаций подключится компания Georgian Water and Power, а вдоль улицы высадят зеленые насаждения.