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Минфин США: удары ВСУ по российской энергетике разгоняют цены на топливо

Минфин США: удары ВСУ по российской энергетике разгоняют цены на топливо

Sputnik Грузия

Действия Киева оказывают давление на цены на топливо во всем мире, утверждает Бессент 02.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-02T18:46+0400

2026-09-02T18:46+0400

2026-09-02T18:46+0400

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Удары Украины по объектам российской энергетической инфраструктуры приводят к росту мировых цен на топливо, заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала Fox."Сейчас мы переживаем энергетический шок из-за конфликта на Украине, потому что Украина решила атаковать российские энергетические объекты и нефтеперерабатывающие заводы", – сказал Бессент.Он отметил, что действия Киева оказывают давление на цены на топливо во всем мире.Ранее президент России Владимир Путин по итогам визита в Кыргызстан на саммит ШОС сообщил, что Вооруженным силам РФ поручено подготовить и нанести массированные удары по объектам энергетики Украины. По его словам, это станет ответом на атаки украинской стороны по российским объектам.Путин также спрогнозировал возможные последствия ударов ВС РФ по украинским логистическим центрам в ответ на атаки на гражданскую инфраструктуру России. По мнению российского лидера, это может привести как минимум к трем кризисам – валютному, бюджетному и банковскому."Первый – это валютный кризис. Почему? Потому что продают они меньше, денег получают меньше, а тратить нужно больше. Второе – это бюджетный кризис, поступлений становится меньше, и все, бюджета не хватает. А третий – это банковский кризис. Потому что те производители, которые набрали кредитов, кредиты не вернут", – сказал Путин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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украина, обострение ситуации вокруг украины, в мире, экономика, киев, сша, владимир путин, шос