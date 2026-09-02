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Нацбанк Грузии берет под жесткий контроль "цифровые доллары"
Нацбанк Грузии берет под жесткий контроль "цифровые доллары"
Sputnik Грузия
Нововведение направлено на защиту прав потребителей, повышение доверия к сектору услуг виртуальных активов и предотвращение рисков, отмечает регулятор 02.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-02T19:06+0400
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии ввел новые правила для стабильной криптовалюты (стейблкоинов), создатели которой теперь обязаны открыто показывать свои денежные запасы, сообщил телеканал "Рустави 2". Согласно информации Нацбанка, новое правило отчетности о стабильных виртуальных активах утверждено в целях постоянного и прозрачного мониторинга стабильных виртуальных активов и их резервных активов. Нововведение направлено на защиту прав потребителей, повышение доверия к сектору услуг виртуальных активов и предотвращение рисков. "Разработка нового правила основана на надзорной практике Национального банка, рекомендациях международных организаций и лучшем мировом опыте", — отметил регулятор. Правило отчетности о стабильных виртуальных активах определяет требования к заполнению и представлению форм отчетности и подробно устанавливает перечень информации, которую эмитент (организация, государство или орган власти, которые выпускают в обращение деньги, ценные бумаги или финансовые инструменты для привлечения денег, прим.) обязан предоставить Национальному банку. Внедрение отчетности в рамках надзора даст регулятору возможность располагать полной и регулярной информацией о стабильных виртуальных активах, выпущенных эмитентом в рамках первичного предложения и находящихся в обращении, а также о связанных с ними резервных активах. В частности, о составе резервов и соотношении входящих в них ликвидных активов. Эмитент стабильного виртуального актива должен заполнять отчетность, предусмотренную правилом, в соответствии с формой, определенной приложением к этому же правилу, и обеспечить представление первой отчетности Национальному банку не позднее 15 октября 2026 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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национальный банк грузии, экономика, грузия, новости
национальный банк грузии, экономика, грузия, новости

Нацбанк Грузии берет под жесткий контроль "цифровые доллары"

19:06 02.09.2026
© photo: Sputnik / StringerНациональный банк Грузии
Национальный банк Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2026
© photo: Sputnik / Stringer
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Нововведение направлено на защиту прав потребителей, повышение доверия к сектору услуг виртуальных активов и предотвращение рисков, отмечает регулятор
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии ввел новые правила для стабильной криптовалюты (стейблкоинов), создатели которой теперь обязаны открыто показывать свои денежные запасы, сообщил телеканал "Рустави 2".
Согласно информации Нацбанка, новое правило отчетности о стабильных виртуальных активах утверждено в целях постоянного и прозрачного мониторинга стабильных виртуальных активов и их резервных активов. Нововведение направлено на защиту прав потребителей, повышение доверия к сектору услуг виртуальных активов и предотвращение рисков.
"Разработка нового правила основана на надзорной практике Национального банка, рекомендациях международных организаций и лучшем мировом опыте", — отметил регулятор.
Правило отчетности о стабильных виртуальных активах определяет требования к заполнению и представлению форм отчетности и подробно устанавливает перечень информации, которую эмитент (организация, государство или орган власти, которые выпускают в обращение деньги, ценные бумаги или финансовые инструменты для привлечения денег, прим.) обязан предоставить Национальному банку.
Внедрение отчетности в рамках надзора даст регулятору возможность располагать полной и регулярной информацией о стабильных виртуальных активах, выпущенных эмитентом в рамках первичного предложения и находящихся в обращении, а также о связанных с ними резервных активах. В частности, о составе резервов и соотношении входящих в них ликвидных активов.
Эмитент стабильного виртуального актива должен заполнять отчетность, предусмотренную правилом, в соответствии с формой, определенной приложением к этому же правилу, и обеспечить представление первой отчетности Национальному банку не позднее 15 октября 2026 года.
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