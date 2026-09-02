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Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в июле

Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в июле

Sputnik Грузия

По данным на конец января, в Грузии 19 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала 02.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-02T10:52+0400

2026-09-02T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии, в июле 2026 года увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 185,57 миллиона лари (0,25%) и по состоянию на 1 августа составил 75,61 миллиарда лари, говорится в материалах Национального банка Грузии.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте вырос на 352,03 миллиона лари (0,8%), а в иностранной валюте снизился на 166,46 миллиона лари (0,53%).По состоянию на 1 августа 2026 года, объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 11,17 миллиарда лари, что на 2,09% меньше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 21,3 миллиарда лари, что на 0,58% больше, чем в июле.За июль объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 1,28%, или 515 миллионов лари, и по состоянию на 1 августа составил 40,63 миллиарда лари, согласно данным Нацбанка.Доля кредитов в лари составила 58,7%, что на 0,32 процентного пункта больше, чем по состоянию на 1 июля 2026 года.По данным на конец июля, в Грузии действуют 19 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала.Обменный курс лари к доллару составляет 2,6 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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