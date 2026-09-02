https://sputnik-georgia.ru/20260902/obem-vydannykh-bankami-gruzii-kreditov-vyros-v-iyule-300401427.html
Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в июле
Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в июле
Sputnik Грузия
По данным на конец января, в Грузии 19 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала 02.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-02T10:52+0400
2026-09-02T10:52+0400
2026-09-02T10:52+0400
экономика
грузия
новости
национальный банк грузии
статистика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23406/75/234067511_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_a8fc05dbffe12e480463797be2f5e036.jpg
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии, в июле 2026 года увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 185,57 миллиона лари (0,25%) и по состоянию на 1 августа составил 75,61 миллиарда лари, говорится в материалах Национального банка Грузии.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте вырос на 352,03 миллиона лари (0,8%), а в иностранной валюте снизился на 166,46 миллиона лари (0,53%).По состоянию на 1 августа 2026 года, объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 11,17 миллиарда лари, что на 2,09% меньше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 21,3 миллиарда лари, что на 0,58% больше, чем в июле.За июль объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 1,28%, или 515 миллионов лари, и по состоянию на 1 августа составил 40,63 миллиарда лари, согласно данным Нацбанка.Доля кредитов в лари составила 58,7%, что на 0,32 процентного пункта больше, чем по состоянию на 1 июля 2026 года.По данным на конец июля, в Грузии действуют 19 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала.Обменный курс лари к доллару составляет 2,6 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23406/75/234067511_83:0:1416:1000_1920x0_80_0_0_c6d56ba556ce1c411be84c938cd03a27.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика
Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в июле
По данным на конец января, в Грузии 19 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии, в июле 2026 года увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 185,57 миллиона лари (0,25%) и по состоянию на 1 августа составил 75,61 миллиарда лари, говорится в материалах Национального банка Грузии.
За отчетный период объем кредитов в национальной валюте вырос на 352,03 миллиона лари (0,8%), а в иностранной валюте снизился на 166,46 миллиона лари (0,53%).
По состоянию на 1 августа 2026 года, объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 11,17 миллиарда лари, что на 2,09% меньше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 21,3 миллиарда лари, что на 0,58% больше, чем в июле.
За июль объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 1,28%, или 515 миллионов лари, и по состоянию на 1 августа составил 40,63 миллиарда лари, согласно данным Нацбанка.
Доля кредитов в лари составила 58,7%, что на 0,32 процентного пункта больше, чем по состоянию на 1 июля 2026 года.
По данным на конец июля, в Грузии действуют 19 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала.
Обменный курс лари к доллару составляет 2,6 GEL/$1.