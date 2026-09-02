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Повестка через сайт: в Грузии изменили правила призыва на военную службу
Повестка через сайт: в Грузии изменили правила призыва на военную службу
Sputnik Грузия
Теперь неявка в призывной орган за повесткой не помешает ее вручению – если документ разместят на сайте, он автоматически будет считаться врученным даже без... 02.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-02T16:56+0400
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Правительство Грузии изменило порядок уведомления граждан о постановке на воинский учет и призыве на военную службу. Согласно постановлению правительства, если призывнику не удалось вручить уведомление или повестку о постановке на воинский учет лично, документ будет опубликован на официальном сайте соответствующего агентства. После публикации повестка будет считаться официально врученной на седьмой календарный день. При этом гражданин обязан в течение 10 календарных дней с момента официального вручения уведомления или повестки о постановке на воинский учет явиться в соответствующее структурное подразделение агентства. В документе также уточняется порядок публикации повесток. Если вручить документ призывнику не удалось, агентство обязано разместить уведомление о вызове на своем официальном сайте не позднее второго рабочего дня. Таким образом, публикация повестки на официальном сайте становится основанием для ее последующего официального вручения – на седьмой календарный день после размещения. Призыв на обязательную срочную службу осуществляется только на военную службу из списка лиц, состоящих на военном учете в возрасте от 18 до 27 лет на основании случайной выборки. Срочная служба в Грузии оплачивается и включает отпускные и выходные дни. При этом призывник сам может выбрать подходящий для себя один из трех вариантов прохождения службы: Призыв осуществляется в течение года поэтапно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузинская армия, новости, грузия, общество, тбилиси
Повестка через сайт: в Грузии изменили правила призыва на военную службу
Теперь неявка в призывной орган за повесткой не помешает ее вручению – если документ разместят на сайте, он автоматически будет считаться врученным даже без личного контакта с призывником
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Правительство Грузии изменило порядок уведомления граждан о постановке на воинский учет и призыве на военную службу.
Согласно постановлению правительства, если призывнику не удалось вручить уведомление или повестку о постановке на воинский учет лично, документ будет опубликован на официальном сайте соответствующего агентства.
После публикации повестка будет считаться официально врученной на седьмой календарный день.
При этом гражданин обязан в течение 10 календарных дней с момента официального вручения уведомления или повестки о постановке на воинский учет явиться в соответствующее структурное подразделение агентства.
В документе также уточняется порядок публикации повесток. Если вручить документ призывнику не удалось, агентство обязано разместить уведомление о вызове на своем официальном сайте не позднее второго рабочего дня.
Таким образом, публикация повестки на официальном сайте становится основанием для ее последующего официального вручения – на седьмой календарный день после размещения.
Призыв на обязательную срочную службу осуществляется только на военную службу из списка лиц, состоящих на военном учете в возрасте от 18 до 27 лет на основании случайной выборки.
Срочная служба в Грузии оплачивается и включает отпускные и выходные дни. При этом призывник сам может выбрать подходящий для себя один из трех вариантов прохождения службы:
служба в боевом подразделении – срок полгода;
служба в подразделениях охраны и обеспечения – срок восемь месяцев;
служба для получения младшего командирского звания и на определенную специальность – срок 11 месяцев.
Призыв осуществляется в течение года поэтапно.