https://sputnik-georgia.ru/20260902/povestka-cherez-sayt-v-gruzii-izmenili-pravila-prizyva-na-voennuyu-sluzhbu-300411252.html

Повестка через сайт: в Грузии изменили правила призыва на военную службу

Повестка через сайт: в Грузии изменили правила призыва на военную службу

Sputnik Грузия

Теперь неявка в призывной орган за повесткой не помешает ее вручению – если документ разместят на сайте, он автоматически будет считаться врученным даже без... 02.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-02T16:56+0400

2026-09-02T16:56+0400

2026-09-02T16:56+0400

грузинская армия

новости

грузия

общество

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/1b/266924845_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_4ef109a0c2970f50d9bfa447ec0830ea.jpg

ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Правительство Грузии изменило порядок уведомления граждан о постановке на воинский учет и призыве на военную службу. Согласно постановлению правительства, если призывнику не удалось вручить уведомление или повестку о постановке на воинский учет лично, документ будет опубликован на официальном сайте соответствующего агентства. После публикации повестка будет считаться официально врученной на седьмой календарный день. При этом гражданин обязан в течение 10 календарных дней с момента официального вручения уведомления или повестки о постановке на воинский учет явиться в соответствующее структурное подразделение агентства. В документе также уточняется порядок публикации повесток. Если вручить документ призывнику не удалось, агентство обязано разместить уведомление о вызове на своем официальном сайте не позднее второго рабочего дня. Таким образом, публикация повестки на официальном сайте становится основанием для ее последующего официального вручения – на седьмой календарный день после размещения. Призыв на обязательную срочную службу осуществляется только на военную службу из списка лиц, состоящих на военном учете в возрасте от 18 до 27 лет на основании случайной выборки. Срочная служба в Грузии оплачивается и включает отпускные и выходные дни. При этом призывник сам может выбрать подходящий для себя один из трех вариантов прохождения службы: Призыв осуществляется в течение года поэтапно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузинская армия, новости, грузия, общество, тбилиси