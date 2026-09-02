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Русло реки Вере в Тбилиси подготовили на случай повышения уровня воды
Русло реки Вере в Тбилиси подготовили на случай повышения уровня воды
Sputnik Грузия
Ранее мэрия столицы объявила тендер на сумму 5,6 млн лари для установки системы мониторинга стихийных бедствий в бассейне реки Вере 02.09.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. В Тбилиси в русле реки Вере проведены масштабные профилактические работы для увеличения ее водопропускной способности и беспрепятственного прохождения возросшего потока воды, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.Бассейн реки Вере охватывает 179 кв. км, прилегающих к Тбилиси. Эта территория состоит из зоны Цхнети-Ахалдаба. Горожане хорошо помнят разлив реки Вере в 2015 году, когда в ночь с 13 на 14 июня по ущелью сошел разрушительный грязевой поток. В результате наводнения погиб 21 человек и около половины обитателей Тбилисского зоопарка, который также был затоплен. "Соответствующие службы мэрии Тбилиси систематически осуществляют мониторинг территорий и объектов повышенного риска, а при необходимости – проводят соответствующие работы. На этот раз в русле реки Вере были проведены масштабные профилактические мероприятия для обеспечения его пропускной способности", – сказал Каладзе. В частности, от поросли были очищены расположенные на склонах по обе стороны русла 200-метровые берегозащитные конструкции (габионы), а непосредственно в русле была вырублена разросшаяся пойменная растительность, чтобы река могла течь свободно. По словам Каладзе, мэрия Тбилиси регулярно проводит необходимые работы и осуществляет мониторинг. Ранее мэрия объявила тендер на сумму 5,6 млн лари на установку системы мониторинга стихийных бедствий в бассейне реки Вере. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, тбилисский зоопарк
грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, тбилисский зоопарк
Русло реки Вере в Тбилиси подготовили на случай повышения уровня воды
Ранее мэрия столицы объявила тендер на сумму 5,6 млн лари для установки системы мониторинга стихийных бедствий в бассейне реки Вере
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. В Тбилиси в русле реки Вере проведены масштабные профилактические работы для увеличения ее водопропускной способности и беспрепятственного прохождения возросшего потока воды, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Бассейн реки Вере охватывает 179 кв. км, прилегающих к Тбилиси. Эта территория состоит из зоны Цхнети-Ахалдаба. Горожане хорошо помнят разлив реки Вере в 2015 году, когда в ночь с 13 на 14 июня по ущелью сошел разрушительный грязевой поток. В результате наводнения погиб 21 человек и около половины обитателей Тбилисского зоопарка, который также был затоплен.
"Соответствующие службы мэрии Тбилиси систематически осуществляют мониторинг территорий и объектов повышенного риска, а при необходимости – проводят соответствующие работы. На этот раз в русле реки Вере были проведены масштабные профилактические мероприятия для обеспечения его пропускной способности", – сказал Каладзе.
В частности, от поросли были очищены расположенные на склонах по обе стороны русла 200-метровые берегозащитные конструкции (габионы), а непосредственно в русле была вырублена разросшаяся пойменная растительность, чтобы река могла течь свободно.
По словам Каладзе, мэрия Тбилиси регулярно проводит необходимые работы и осуществляет мониторинг. Ранее мэрия объявила тендер на сумму 5,6 млн лари на установку системы мониторинга стихийных бедствий в бассейне реки Вере.