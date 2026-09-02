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Спецзвания и новые выплаты: исполнительную полицию Грузии преобразуют в департамент

Спецзвания и новые выплаты: исполнительную полицию Грузии преобразуют в департамент

Sputnik Грузия

Управление исполнительной полиции получит статус департамента, а его сотрудников переведут на новую систему оплаты труда 02.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-02T17:57+0400

2026-09-02T17:57+0400

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Управление исполнительной полиции в Грузии будет преобразовано в Департамент исполнительной полиции – соответствующие изменения предусмотрены в законе "Об исполнительных производствах".Согласно поправкам, для сотрудников исполнительной полиции введут специальные государственные звания и новую систему оплаты труда. Они будут получать надбавки за звание и выслугу лет, размер которых определит министр юстиции.Законопроект также предусматривает увеличение выплат семьям сотрудников в случае их гибели при исполнении служебных обязанностей. Единовременная помощь составит 15 тысяч лари вместо нынешних 10 тысяч.При гибели сотрудника во время пресечения правонарушения, задержания преступника или в результате нападения, связанного с его служебной деятельностью, его семья получит 30 тысяч лари.Предусмотрены также выплаты в случае причинения вреда здоровью. При тяжелом повреждении сотрудник получит 7 тысяч лари, при повреждении средней тяжести – 4 тысячи, при легком – 2 тысячи.Кроме того, профессиональные государственные служащие Управления исполнительной полиции будут без конкурса назначены на соответствующие равнозначные должности в новом Департаменте исполнительной полиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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