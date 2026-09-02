https://sputnik-georgia.ru/20260902/spetszvaniya-i-novye-vyplaty-ispolnitelnuyu-politsiyu-gruzii-preobrazuyut-v-departament-300409882.html
Спецзвания и новые выплаты: исполнительную полицию Грузии преобразуют в департамент
Спецзвания и новые выплаты: исполнительную полицию Грузии преобразуют в департамент
Sputnik Грузия
Управление исполнительной полиции получит статус департамента, а его сотрудников переведут на новую систему оплаты труда 02.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-02T17:57+0400
2026-09-02T17:57+0400
2026-09-02T19:14+0400
общество
грузия
новости
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249458138_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_74b73a95dc7b74b4853cf59e1134b988.jpg
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Управление исполнительной полиции в Грузии будет преобразовано в Департамент исполнительной полиции – соответствующие изменения предусмотрены в законе "Об исполнительных производствах".Согласно поправкам, для сотрудников исполнительной полиции введут специальные государственные звания и новую систему оплаты труда. Они будут получать надбавки за звание и выслугу лет, размер которых определит министр юстиции.Законопроект также предусматривает увеличение выплат семьям сотрудников в случае их гибели при исполнении служебных обязанностей. Единовременная помощь составит 15 тысяч лари вместо нынешних 10 тысяч.При гибели сотрудника во время пресечения правонарушения, задержания преступника или в результате нападения, связанного с его служебной деятельностью, его семья получит 30 тысяч лари.Предусмотрены также выплаты в случае причинения вреда здоровью. При тяжелом повреждении сотрудник получит 7 тысяч лари, при повреждении средней тяжести – 4 тысячи, при легком – 2 тысячи.Кроме того, профессиональные государственные служащие Управления исполнительной полиции будут без конкурса назначены на соответствующие равнозначные должности в новом Департаменте исполнительной полиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249458138_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_b6bffb79b9093d129227288bdda74250.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
общество, грузия, новости, тбилиси
общество, грузия, новости, тбилиси
Спецзвания и новые выплаты: исполнительную полицию Грузии преобразуют в департамент
17:57 02.09.2026 (обновлено: 19:14 02.09.2026)
Управление исполнительной полиции получит статус департамента, а его сотрудников переведут на новую систему оплаты труда
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Управление исполнительной полиции в Грузии будет преобразовано в Департамент исполнительной полиции – соответствующие изменения предусмотрены в законе "Об исполнительных производствах".
Согласно поправкам, для сотрудников исполнительной полиции введут специальные государственные звания и новую систему оплаты труда. Они будут получать надбавки за звание и выслугу лет, размер которых определит министр юстиции.
Законопроект также предусматривает увеличение выплат семьям сотрудников в случае их гибели при исполнении служебных обязанностей. Единовременная помощь составит 15 тысяч лари вместо нынешних 10 тысяч.
При гибели сотрудника во время пресечения правонарушения, задержания преступника или в результате нападения, связанного с его служебной деятельностью, его семья получит 30 тысяч лари.
Предусмотрены также выплаты в случае причинения вреда здоровью. При тяжелом повреждении сотрудник получит 7 тысяч лари, при повреждении средней тяжести – 4 тысячи, при легком – 2 тысячи.
Кроме того, профессиональные государственные служащие Управления исполнительной полиции будут без конкурса назначены на соответствующие равнозначные должности в новом Департаменте исполнительной полиции.