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В Грузии усилили миграционный контроль: из страны выдворили 93 иностранца

В Грузии усилили миграционный контроль: из страны выдворили 93 иностранца

Sputnik Грузия

Выдворенным из Грузии иностранцам могут запретить повторный въезд в страну на срок от двух до пяти лет 02.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-02T12:52+0400

2026-09-02T12:52+0400

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Департамент миграции за последние несколько дней выдворил из страны 93 иностранца, находившихся на территории Грузии без законных оснований, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.Среди них – граждане Индии, Иордании, России, Кубы, Туркменистана, Азербайджана, Ирака, Турции, Камеруна, Нигерии, Бангладеш, Бенина, Эфиопии, Египта, Ямайки, Судана, Алжира и других государств."В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам был установлен запрет на въезд в Грузию", – говорится в сообщении МВД.По данным ведомства, с начала текущего года сотрудники Департамента миграции уже выдворили из Грузии 2 726 иностранцев, незаконно находившихся в стране, что вдвое превышает общий показатель за весь прошлый год.Решение о выдворении иностранных граждан из Грузии принимается как Департаментом миграции МВД, так и судом. Законодательство также предусматривает запрет на повторный въезд в страну для лиц, подвергшихся выдворению.Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от двух до пяти лет. Данное ограничение не применяется к тем, кто покинул страну добровольно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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