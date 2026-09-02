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В Грузии усилили миграционный контроль: из страны выдворили 93 иностранца
В Грузии усилили миграционный контроль: из страны выдворили 93 иностранца
Sputnik Грузия
Выдворенным из Грузии иностранцам могут запретить повторный въезд в страну на срок от двух до пяти лет 02.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-02T12:52+0400
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Департамент миграции за последние несколько дней выдворил из страны 93 иностранца, находившихся на территории Грузии без законных оснований, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.Среди них – граждане Индии, Иордании, России, Кубы, Туркменистана, Азербайджана, Ирака, Турции, Камеруна, Нигерии, Бангладеш, Бенина, Эфиопии, Египта, Ямайки, Судана, Алжира и других государств."В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам был установлен запрет на въезд в Грузию", – говорится в сообщении МВД.По данным ведомства, с начала текущего года сотрудники Департамента миграции уже выдворили из Грузии 2 726 иностранцев, незаконно находившихся в стране, что вдвое превышает общий показатель за весь прошлый год.Решение о выдворении иностранных граждан из Грузии принимается как Департаментом миграции МВД, так и судом. Законодательство также предусматривает запрет на повторный въезд в страну для лиц, подвергшихся выдворению.Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от двух до пяти лет. Данное ограничение не применяется к тем, кто покинул страну добровольно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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общество, новости, грузия, тбилиси, индия, иордания, мвд грузии
общество, новости, грузия, тбилиси, индия, иордания, мвд грузии
В Грузии усилили миграционный контроль: из страны выдворили 93 иностранца
Выдворенным из Грузии иностранцам могут запретить повторный въезд в страну на срок от двух до пяти лет
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Департамент миграции за последние несколько дней выдворил из страны 93 иностранца, находившихся на территории Грузии без законных оснований, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
Среди них – граждане Индии, Иордании, России, Кубы, Туркменистана, Азербайджана, Ирака, Турции, Камеруна, Нигерии, Бангладеш, Бенина, Эфиопии, Египта, Ямайки, Судана, Алжира и других государств.
"В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам был установлен запрет на въезд в Грузию", – говорится в сообщении МВД.
По данным ведомства, с начала текущего года сотрудники Департамента миграции уже выдворили из Грузии 2 726 иностранцев, незаконно находившихся в стране, что вдвое превышает общий показатель за весь прошлый год.
Решение о выдворении иностранных граждан из Грузии принимается как Департаментом миграции МВД, так и судом. Законодательство также предусматривает запрет на повторный въезд в страну для лиц, подвергшихся выдворению.
Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от двух до пяти лет. Данное ограничение не применяется к тем, кто покинул страну добровольно.