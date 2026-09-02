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ВС РФ ударили по логистическим центрам в Киеве, Одесской и Николаевской областях

ВС РФ ударили по логистическим центрам в Киеве, Одесской и Николаевской областях

Sputnik Грузия

Для ударов по объектам сразу в четырех регионах Украины российские военные применили беспилотники "Герань-4 сикер" 02.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-02T17:39+0400

2026-09-02T17:39+0400

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Вооруженные силы России поразили несколько логистических центров на Украине с применением беспилотников "Герань-4 сикер", сообщили в Министерстве обороны России в среду.Одной из целей стал логистический центр в Киеве. "(Удар был нанесен – Sputnik) с применением БПЛА "Герань-4 сикер". В результате удара цель поражена", – заявили в МО РФ.Кроме того, в министерстве сообщили о поражении четырех распределительных и логистических центров в Одесской, Николаевской областях и в подконтрольном ВСУ Запорожье. Эти задачи также выполнялись с применением беспилотников "Герань-4 сикер"."... Поражены распределительный центр "Акционерное Товарищество "Одесса-22" вблизи населенного пункта Дачное и три логистических центра в районах Нерубайского в Одесской области, Воскресенского в Николаевской области и города Запорожье", – сообщили в Минобороны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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украина, обострение ситуации вокруг украины, россия, одесская область, киев, минобороны рф