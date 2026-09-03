https://sputnik-georgia.ru/20260903/adzhariya-primet-gemofest-gastronomicheskiy-festival-proydet-v-batumi-300429007.html

Аджария примет Gemofest: гастрономический фестиваль пройдет в Батуми

Аджария примет Gemofest: гастрономический фестиваль пройдет в Батуми

Sputnik Грузия

Гости фестиваля смогут познакомиться с кулинарными традициями различных регионов Грузии и попробовать традиционные блюда аджарской кухни 03.09.2026, Sputnik Грузия

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2026-09-03T21:44+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Гастрономический фестиваль Gemofest пройдет 5-6 сентября в черноморском курортном городе Батуми, на территории Старого бульвара возле Белых колоннад, сообщает Национальная администрация туризма. Фестиваль будет работать оба дня с 15:00 до 00:00 по местному времени, вход для посетителей свободный. Гости фестиваля смогут познакомиться с кулинарными традициями различных регионов Грузии и попробовать традиционные, а также редкие и малоизвестные блюда аджарской кухни. По словам главы Национальной администрации туризма Грузии Майи Омиадзе, Gemofest в Аджарии станет заключительным фестивалем в рамках программы 2026 года. Шеф-повар Миша Авсаджанишвили отметил, что посетителей ждут современные интерпретации блюд аджарской кухни, в том числе варианты в формате стритфуда. "В конце этого года Gemofest проходит уже в Аджарии, причем впервые. Это означает, что вас ждут фантастические современные интерпретации аджарских блюд, а также аджарские блюда, адаптированные под формат стритфуда", – заявил Авсаджанишвили. В мероприятии примут участие около 20 местных предпринимателей со всей Аджарии, в том числе предприниматели из числа вынужденных переселенцев из Абхазии. Музыкальную программу фестиваля обеспечат диджеи и музыкальная группа. 5 сентября в 21:00 состоится концерт американского блюзового и соул-исполнителя и композитора Big Daddy Wilson. Gemofest проводится с целью популяризации региональной кухни Грузии и поддержки местных предпринимателей. Фестиваль объединяет производителей региональной продукции и любителей гастрономии, способствуя продвижению местных продуктов и развитию малого бизнеса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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